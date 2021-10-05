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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:21

Re: Райффайзен Банк

  Plt написав:самый тупой банк


мені мобілізація не загрожує , якщо сам не забажаю , проте наприклад можуть заблокувати кошти по ПІБ , вже маю реальну повістку в суд - надійшло на електронну пошту , ПІБ повністю однаковий , відмінний тільки РНОКПП , проте секретар судді запропонував явитися в суд і подати клопотання до початку розгляду справи .

До чого це я , якщо не ФОП , краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші досягнення за місяць на 100% від вказаних за ЗП , інші доходи
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:53

  Plt написав:Подскажите что делать с райфом?
Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.

Они требуют за 3 месяца показать откуда у меня кеш который я пополнил на карту. Все бы ничего но я закинул за 3 месяца 320000 грн и они требуют что б я показал зарплату и она была такая же 320000 и ещё показал документ что я снял 320000 грн налом. И именно все это за период 3 месяца.
И их не интересует что я зарплату получал накопил.

Бред полнейший хорошо денег на карте не было.
Прям бесят у меня и ок-5 им дал там хорошая справка, может депозиты ( но они не за период который требуют они) им дать справки, обмен валют?


Ситуація аналогічна з такими ж абсурдними вимогами, тягнеться вже півтора місяця. Єдине, що можу порадити - обережно з довідками про депозити, тому що їх наступний крок - надати документи про наявність доходів, достатніх для відкриття депозитів + задоволення життєвих потреб (і байдуже, що депозити зовсім в інших банках).
AlexTk
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