Додано: Пон 05 лют, 2024 10:42

Plt написав: Подскажите что делать с райфом?

Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк. Подскажите что делать с райфом?Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.

А что с ним делать? Нас таких очень много. Почитайте отзывы на Минфине. Люди в шоке. У меня карта заблокирована второй месяц с 50к на ней.Робот банка блокирует без предупреждения. Менеджер, который рассматривает дело, не знает за что конкретно заблокирован счёт, поэтому может озвучивать несколько причин, которые могут даже меняться по ходу общения (за установление неприемлемо высокого уровня риска, за сомнительные операции, за превышение заявленного банку финансового состояния, за необновление анкетных данных и т.д.), но требования по разблокировке всегда одни и те же, под трафарет: предоставить источник происхождения денег. В основном, пишут всякую пургу и требуют бесконечно какие-нибудь новые документы. Бесполезно объяснять, что вы делали, например, онлайн обмен валюты одной и той же суммой несколько месяцев подряд. Для менеджера каждое пополнение счёта - это доход, который вы должны подтвердить официально. Причём документом за текущий период. О личных сбережениях менеджер никогда не слышал, не знает что это такое. Но это ещё не всё. Если справка с доходами полностью покрывает операции, начинается песня о том, что вы не могли прожить на остаток денег и тому подобное. Задача банка - заблокировать как можно больше клиентов и подать по ним отчёт в госфинмониторинг. Задача менеджера Райфа - отказать максимально большего количеству клиентов по причине того, что не раскрыта суть произведённых операций и доходы не покрывают их полностью. Поэтому менеджер будет уклоняться от разблокировки даже после получения исчерпывающих пояснений и документов.Райф сейчас самый прибаханный (это мягко говоря) банк в плане финмона, поэтому людям с деньгами в нале он не подходит. После блокировки, если не хотят разблокировать, только два пути:1. Закрыть счёт, забрать деньги (если они были на карте) и забыть о банке.2. Отстаивать свои права последовательно. Сначала в банк, затем НБУ, затем в суд. Пример по ссылке ниже. Но это если есть время, лишние деньги и желание.