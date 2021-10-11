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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:21

Re: Райффайзен Банк

  Plt написав:самый тупой банк


мені мобілізація не загрожує , якщо сам не забажаю , проте наприклад можуть заблокувати кошти по ПІБ , вже маю реальну повістку в суд - надійшло на електронну пошту , ПІБ повністю однаковий , відмінний тільки РНОКПП , проте секретар судді запропонував явитися в суд і подати клопотання до початку розгляду справи .

До чого це я , якщо не ФОП , краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші досягнення за місяць на 100% від вказаних за ЗП , інші доходи
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:53

  Plt написав:Подскажите что делать с райфом?
Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.

Они требуют за 3 месяца показать откуда у меня кеш который я пополнил на карту. Все бы ничего но я закинул за 3 месяца 320000 грн и они требуют что б я показал зарплату и она была такая же 320000 и ещё показал документ что я снял 320000 грн налом. И именно все это за период 3 месяца.
И их не интересует что я зарплату получал накопил.

Бред полнейший хорошо денег на карте не было.
Прям бесят у меня и ок-5 им дал там хорошая справка, может депозиты ( но они не за период который требуют они) им дать справки, обмен валют?


Ситуація аналогічна з такими ж абсурдними вимогами, тягнеться вже півтора місяця. Єдине, що можу порадити - обережно з довідками про депозити, тому що їх наступний крок - надати документи про наявність доходів, достатніх для відкриття депозитів + задоволення життєвих потреб (і байдуже, що депозити зовсім в інших банках).
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 16:41

Re: Райффайзен Банк

AlexTk написав: обережно з довідками про депозити, тому що їх наступний крок - надати документи про наявність доходів, достатніх для відкриття депозитів + задоволення життєвих потреб (і байдуже, що депозити зовсім в інших банках).

Цікаво...
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:11

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші


якщо вписав мільйони - банк відчепиться раз і назавжди? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:18

  greenozon написав:
  sens написав:краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші


якщо вписав мільйони - банк відчепиться раз і назавжди? :)

маються на увазі реальні анкетні дані згідно ОК-5, а не вигадані буйною уявою під Новий рік :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:42

  Plt написав:Подскажите что делать с райфом?
Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.


А что с ним делать? Нас таких очень много. Почитайте отзывы на Минфине. Люди в шоке. У меня карта заблокирована второй месяц с 50к на ней.
Робот банка блокирует без предупреждения. Менеджер, который рассматривает дело, не знает за что конкретно заблокирован счёт, поэтому может озвучивать несколько причин, которые могут даже меняться по ходу общения (за установление неприемлемо высокого уровня риска, за сомнительные операции, за превышение заявленного банку финансового состояния, за необновление анкетных данных и т.д.), но требования по разблокировке всегда одни и те же, под трафарет: предоставить источник происхождения денег. В основном, пишут всякую пургу и требуют бесконечно какие-нибудь новые документы. Бесполезно объяснять, что вы делали, например, онлайн обмен валюты одной и той же суммой несколько месяцев подряд. Для менеджера каждое пополнение счёта - это доход, который вы должны подтвердить официально. Причём документом за текущий период. О личных сбережениях менеджер никогда не слышал, не знает что это такое. Но это ещё не всё. Если справка с доходами полностью покрывает операции, начинается песня о том, что вы не могли прожить на остаток денег и тому подобное. Задача банка - заблокировать как можно больше клиентов и подать по ним отчёт в госфинмониторинг. Задача менеджера Райфа - отказать максимально большего количеству клиентов по причине того, что не раскрыта суть произведённых операций и доходы не покрывают их полностью. Поэтому менеджер будет уклоняться от разблокировки даже после получения исчерпывающих пояснений и документов.
Райф сейчас самый прибаханный (это мягко говоря) банк в плане финмона, поэтому людям с деньгами в нале он не подходит. После блокировки, если не хотят разблокировать, только два пути:
1. Закрыть счёт, забрать деньги (если они были на карте) и забыть о банке.
2. Отстаивать свои права последовательно. Сначала в банк, затем НБУ, затем в суд. Пример по ссылке ниже. Но это если есть время, лишние деньги и желание.
https://verdictum.ligazakon.net/document/84120645
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Пон 05 лют, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:44

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Plt написав:Подскажите что делать с райфом?
Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.


А что с ним делать? Нас таких очень много. Почитайте отзывы на Минфине. Люди в шоке. У меня карта заблокирована второй месяц с 50к на ней.
Робот банка блокирует без предупреждения. Менеджер, который рассматривает дело, не знает за что конкретно заблокирован счёт, поэтому может озвучивать несколько причин, которые могут даже меняться по ходу общения (за установление неприемлемо высокого уровня риска, за сомнительные операции, за превышение заявленного банку финансового состояния, за необновление анкетных данных и т.д.), но требования по разблокировке всегда одни и те же, под трафарет: предоставить источник происхождения денег. В основном, пишут всякую пургу и требуют бесконечно какие-нибудь новые документы. Бесполезно объяснять, что вы делали, например, онлайн обмен валюты одной и той же суммой несколько месяцев подряд. Для менеджера каждое пополнение счёта - это доход, который вы должны подтвердить официально. Причём документом за текущий период. О личных сбережениях менеджер никогда не слышал, не знает что это такое. Но это ещё не всё. Если справка с доходами полностью покрывает операции, начинается песня о том, что вы не могли прожить на остаток денег и тому подобное. Задача банка - заблокировать как можно больше клиентов и подать по ним отчёт в госфинмониторинг. Задача менеджера Райфа - отказать максимально большего количеству клиентов по причине того, что не раскрыта суть произведённых операций и доходы не покрывают их полностью. Поэтому менеджер будет уклоняться от разблокировки даже после получения исчерпывающих пояснений и документов.
Райф сейчас самый прибаханный (это мягко говоря) банк в плане финмона, поэтому людям с деньгами в нале он не подходит. После блокировки, если не хотят разблокировать, только два пути:
1. Закрыть счёт, забрать деньги (если они были на карте) и забыть о банке.
2. Отстаивать свои права последовательно. Сначала в НБУ, затем в суд. Пример по ссылке ниже. Но это если есть время, лишние деньги и желание.
https://verdictum.ligazakon.net/document/84120645
закрити рахунок і до побачення.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:55

Re: Райффайзен Банк

greenozon написав:
  sens написав:краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші


якщо вписав мільйони - банк відчепиться раз і назавжди? :)
В мене навіть 500к на рік не пропустили. Погодились на 400. Це без документів
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:08

Re: Райффайзен Банк

sens написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Plt написав:Подскажите что делать с райфом?
Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.


А что с ним делать? Нас таких очень много. Почитайте отзывы на Минфине. Люди в шоке. У меня карта заблокирована второй месяц с 50к на ней.
Робот банка блокирует без предупреждения. Менеджер, который рассматривает дело, не знает за что конкретно заблокирован счёт, поэтому может озвучивать несколько причин, которые могут даже меняться по ходу общения (за установление неприемлемо высокого уровня риска, за сомнительные операции, за превышение заявленного банку финансового состояния, за необновление анкетных данных и т.д.), но требования по разблокировке всегда одни и те же, под трафарет: предоставить источник происхождения денег. В основном, пишут всякую пургу и требуют бесконечно какие-нибудь новые документы. Бесполезно объяснять, что вы делали, например, онлайн обмен валюты одной и той же суммой несколько месяцев подряд. Для менеджера каждое пополнение счёта - это доход, который вы должны подтвердить официально. Причём документом за текущий период. О личных сбережениях менеджер никогда не слышал, не знает что это такое. Но это ещё не всё. Если справка с доходами полностью покрывает операции, начинается песня о том, что вы не могли прожить на остаток денег и тому подобное. Задача банка - заблокировать как можно больше клиентов и подать по ним отчёт в госфинмониторинг. Задача менеджера Райфа - отказать максимально большего количеству клиентов по причине того, что не раскрыта суть произведённых операций и доходы не покрывают их полностью. Поэтому менеджер будет уклоняться от разблокировки даже после получения исчерпывающих пояснений и документов.
Райф сейчас самый прибаханный (это мягко говоря) банк в плане финмона, поэтому людям с деньгами в нале он не подходит. После блокировки, если не хотят разблокировать, только два пути:
1. Закрыть счёт, забрать деньги (если они были на карте) и забыть о банке.
2. Отстаивать свои права последовательно. Сначала в НБУ, затем в суд. Пример по ссылке ниже. Но это если есть время, лишние деньги и желание.
https://verdictum.ligazakon.net/document/84120645
закрити рахунок і до побачення.
Якщо почитати посилання в повідомленні вище, то можна побачити, що заява на закриття рахунків була проігнорована
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