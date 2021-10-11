мені мобілізація не загрожує , якщо сам не забажаю , проте наприклад можуть заблокувати кошти по ПІБ , вже маю реальну повістку в суд - надійшло на електронну пошту , ПІБ повністю однаковий , відмінний тільки РНОКПП , проте секретар судді запропонував явитися в суд і подати клопотання до початку розгляду справи .
До чого це я , якщо не ФОП , краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші досягнення за місяць на 100% від вказаних за ЗП , інші доходи
Plt написав:Подскажите что делать с райфом? Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.
Они требуют за 3 месяца показать откуда у меня кеш который я пополнил на карту. Все бы ничего но я закинул за 3 месяца 320000 грн и они требуют что б я показал зарплату и она была такая же 320000 и ещё показал документ что я снял 320000 грн налом. И именно все это за период 3 месяца. И их не интересует что я зарплату получал накопил.
Бред полнейший хорошо денег на карте не было. Прям бесят у меня и ок-5 им дал там хорошая справка, может депозиты ( но они не за период который требуют они) им дать справки, обмен валют?
Ситуація аналогічна з такими ж абсурдними вимогами, тягнеться вже півтора місяця. Єдине, що можу порадити - обережно з довідками про депозити, тому що їх наступний крок - надати документи про наявність доходів, достатніх для відкриття депозитів + задоволення життєвих потреб (і байдуже, що депозити зовсім в інших банках).
AlexTk написав: обережно з довідками про депозити, тому що їх наступний крок - надати документи про наявність доходів, достатніх для відкриття депозитів + задоволення життєвих потреб (і байдуже, що депозити зовсім в інших банках).
Plt написав:Подскажите что делать с райфом? Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.
А что с ним делать? Нас таких очень много. Почитайте отзывы на Минфине. Люди в шоке. У меня карта заблокирована второй месяц с 50к на ней. Робот банка блокирует без предупреждения. Менеджер, который рассматривает дело, не знает за что конкретно заблокирован счёт, поэтому может озвучивать несколько причин, которые могут даже меняться по ходу общения (за установление неприемлемо высокого уровня риска, за сомнительные операции, за превышение заявленного банку финансового состояния, за необновление анкетных данных и т.д.), но требования по разблокировке всегда одни и те же, под трафарет: предоставить источник происхождения денег. В основном, пишут всякую пургу и требуют бесконечно какие-нибудь новые документы. Бесполезно объяснять, что вы делали, например, онлайн обмен валюты одной и той же суммой несколько месяцев подряд. Для менеджера каждое пополнение счёта - это доход, который вы должны подтвердить официально. Причём документом за текущий период. О личных сбережениях менеджер никогда не слышал, не знает что это такое. Но это ещё не всё. Если справка с доходами полностью покрывает операции, начинается песня о том, что вы не могли прожить на остаток денег и тому подобное. Задача банка - заблокировать как можно больше клиентов и подать по ним отчёт в госфинмониторинг. Задача менеджера Райфа - отказать максимально большего количеству клиентов по причине того, что не раскрыта суть произведённых операций и доходы не покрывают их полностью. Поэтому менеджер будет уклоняться от разблокировки даже после получения исчерпывающих пояснений и документов. Райф сейчас самый прибаханный (это мягко говоря) банк в плане финмона, поэтому людям с деньгами в нале он не подходит. После блокировки, если не хотят разблокировать, только два пути: 1. Закрыть счёт, забрать деньги (если они были на карте) и забыть о банке. 2. Отстаивать свои права последовательно. Сначала в банк, затем НБУ, затем в суд. Пример по ссылке ниже. Но это если есть время, лишние деньги и желание. https://verdictum.ligazakon.net/document/84120645
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Пон 05 лют, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Plt написав:Подскажите что делать с райфом? Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.
А что с ним делать? Нас таких очень много. Почитайте отзывы на Минфине. Люди в шоке. У меня карта заблокирована второй месяц с 50к на ней. Робот банка блокирует без предупреждения. Менеджер, который рассматривает дело, не знает за что конкретно заблокирован счёт, поэтому может озвучивать несколько причин, которые могут даже меняться по ходу общения (за установление неприемлемо высокого уровня риска, за сомнительные операции, за превышение заявленного банку финансового состояния, за необновление анкетных данных и т.д.), но требования по разблокировке всегда одни и те же, под трафарет: предоставить источник происхождения денег. В основном, пишут всякую пургу и требуют бесконечно какие-нибудь новые документы. Бесполезно объяснять, что вы делали, например, онлайн обмен валюты одной и той же суммой несколько месяцев подряд. Для менеджера каждое пополнение счёта - это доход, который вы должны подтвердить официально. Причём документом за текущий период. О личных сбережениях менеджер никогда не слышал, не знает что это такое. Но это ещё не всё. Если справка с доходами полностью покрывает операции, начинается песня о том, что вы не могли прожить на остаток денег и тому подобное. Задача банка - заблокировать как можно больше клиентов и подать по ним отчёт в госфинмониторинг. Задача менеджера Райфа - отказать максимально большего количеству клиентов по причине того, что не раскрыта суть произведённых операций и доходы не покрывают их полностью. Поэтому менеджер будет уклоняться от разблокировки даже после получения исчерпывающих пояснений и документов. Райф сейчас самый прибаханный (это мягко говоря) банк в плане финмона, поэтому людям с деньгами в нале он не подходит. После блокировки, если не хотят разблокировать, только два пути: 1. Закрыть счёт, забрать деньги (если они были на карте) и забыть о банке. 2. Отстаивать свои права последовательно. Сначала в НБУ, затем в суд. Пример по ссылке ниже. Но это если есть время, лишние деньги и желание. https://verdictum.ligazakon.net/document/84120645
Plt написав:Подскажите что делать с райфом? Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.
А что с ним делать? Нас таких очень много. Почитайте отзывы на Минфине. Люди в шоке. У меня карта заблокирована второй месяц с 50к на ней. Робот банка блокирует без предупреждения. Менеджер, который рассматривает дело, не знает за что конкретно заблокирован счёт, поэтому может озвучивать несколько причин, которые могут даже меняться по ходу общения (за установление неприемлемо высокого уровня риска, за сомнительные операции, за превышение заявленного банку финансового состояния, за необновление анкетных данных и т.д.), но требования по разблокировке всегда одни и те же, под трафарет: предоставить источник происхождения денег. В основном, пишут всякую пургу и требуют бесконечно какие-нибудь новые документы. Бесполезно объяснять, что вы делали, например, онлайн обмен валюты одной и той же суммой несколько месяцев подряд. Для менеджера каждое пополнение счёта - это доход, который вы должны подтвердить официально. Причём документом за текущий период. О личных сбережениях менеджер никогда не слышал, не знает что это такое. Но это ещё не всё. Если справка с доходами полностью покрывает операции, начинается песня о том, что вы не могли прожить на остаток денег и тому подобное. Задача банка - заблокировать как можно больше клиентов и подать по ним отчёт в госфинмониторинг. Задача менеджера Райфа - отказать максимально большего количеству клиентов по причине того, что не раскрыта суть произведённых операций и доходы не покрывают их полностью. Поэтому менеджер будет уклоняться от разблокировки даже после получения исчерпывающих пояснений и документов. Райф сейчас самый прибаханный (это мягко говоря) банк в плане финмона, поэтому людям с деньгами в нале он не подходит. После блокировки, если не хотят разблокировать, только два пути: 1. Закрыть счёт, забрать деньги (если они были на карте) и забыть о банке. 2. Отстаивать свои права последовательно. Сначала в НБУ, затем в суд. Пример по ссылке ниже. Но это если есть время, лишние деньги и желание. https://verdictum.ligazakon.net/document/84120645
закрити рахунок і до побачення.
Якщо почитати посилання в повідомленні вище, то можна побачити, що заява на закриття рахунків була проігнорована
Plt написав:Подскажите что делать с райфом? Попал под фин мониторинг реально самый тупой банк.
А что с ним делать? Нас таких очень много. Почитайте отзывы на Минфине. Люди в шоке. У меня карта заблокирована второй месяц с 50к на ней. Робот банка блокирует без предупреждения. Менеджер, который рассматривает дело, не знает за что конкретно заблокирован счёт, поэтому может озвучивать несколько причин, которые могут даже меняться по ходу общения (за установление неприемлемо высокого уровня риска, за сомнительные операции, за превышение заявленного банку финансового состояния, за необновление анкетных данных и т.д.), но требования по разблокировке всегда одни и те же, под трафарет: предоставить источник происхождения денег. В основном, пишут всякую пургу и требуют бесконечно какие-нибудь новые документы. Бесполезно объяснять, что вы делали, например, онлайн обмен валюты одной и той же суммой несколько месяцев подряд. Для менеджера каждое пополнение счёта - это доход, который вы должны подтвердить официально. Причём документом за текущий период. О личных сбережениях менеджер никогда не слышал, не знает что это такое. Но это ещё не всё. Если справка с доходами полностью покрывает операции, начинается песня о том, что вы не могли прожить на остаток денег и тому подобное. Задача банка - заблокировать как можно больше клиентов и подать по ним отчёт в госфинмониторинг. Задача менеджера Райфа - отказать максимально большего количеству клиентов по причине того, что не раскрыта суть произведённых операций и доходы не покрывают их полностью. Поэтому менеджер будет уклоняться от разблокировки даже после получения исчерпывающих пояснений и документов. Райф сейчас самый прибаханный (это мягко говоря) банк в плане финмона, поэтому людям с деньгами в нале он не подходит. После блокировки, если не хотят разблокировать, только два пути: 1. Закрыть счёт, забрать деньги (если они были на карте) и забыть о банке. 2. Отстаивать свои права последовательно. Сначала в НБУ, затем в суд. Пример по ссылке ниже. Но это если есть время, лишние деньги и желание. https://verdictum.ligazakon.net/document/84120645[/quote] закрити рахунок і до побачення.[/quote]Якщо почитати посилання в повідомленні вище, то можна побачити, що заява на закриття рахунків була проігнорована[/quote] Ви на кого і що писали,чи була реєстрація звернення письмово з отриманням номеру та дати . Далі є строк на відповідь. Чи ви думаєте що тільки написав і тобі віддали все й одразу? Нажаль банкам надали можливість під час військового стану робити дії які в подальшому мають вплив на подальші відносини. Наприклад я працюю багато років та маю пенсію, мені не є проблема надати довідку про відрахування в пенсійний фонд. Проте покажіть чому я це повинен робити? Якщо є ознаки ризику або шахрайства не потрібно зараховувати кошти на рахунки і не буде біди, фактично маємо порушення прав але тільки в суді їх можна поновити,втрату часу та нервів неможливо компенсувати навіть якщо через деякий час отримаєте рішення і будуть враховані компенсації за надання правових послуг та моральна компенсація.