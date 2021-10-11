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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2024 13:56
2XL
По ссылке в выигранном деле у Приватбанка своя история. Там банк после блокировки ещё и деньги не отдавал. Но дело очень показательное, т.к. Верховный суд встал на защиту прав потребителя в случае блокировки счёта по надуманным причинам. Ибо банки блокируют клиентов по своему разумению, по сути от балды, а потом пишут шаблонные заготовленные тексты.
Райф принуждает своих клиентов написать заявление о закрытии счёта. Закройте счёт, заберите деньги и пошли вон. Всё это происходит без чёткой аргументации, каким образом проведённые вами операции нарушают закон. И делает это Райф массово.
В моём случае заблокировали за 2 операции онлайн обмена и 2 перевода р2р за 4 месяца. Общая сумма операций 200 тыс. Справка о зп за этот же период 200 тыс. В разблокировке отказано. Потому что вы должны ещё доказать, что вы всю свою зп сняли в этот же период и отнесли в Райф. Что ну очень затруднительно. На практике никто так не делает. Все пользуются своими сбережениями.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 05 лют, 2024 14:02
Про фин райфа первые сообщения начали появляться ещё летом 23г. И я не раз писал, что райф мне после 400тыс. по накопительной системе присылал СМС счастья, что должен принести доки. Давал на это 12 дней. Успел собрать вещи и уйти с него. Зачем здесь форумы? Читайте их и думайте. Перед этим была херня с ПУМБом, но вроде потом его попустило с 400тыс.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 лют, 2024 14:12
Игорь Алексеевич написав:
Про фин райфа первые сообщения начали появляться ещё летом 23г. И я не раз писал, что райф мне после 400тыс. по накопительной системе присылал СМС счастья, что должен принести доки. Давал на это 12 дней. Успел собрать вещи и уйти с него. Зачем здесь форумы? Читайте их и думайте. Перед этим была херня с ПУМБом, но вроде потом его попустило с 400тыс.
А я не ушёл. С чего вдруг? У меня похожая была ситуация. Наоборот, пообщались, договорились. Всё было красиво, без драки и блоков. Ещё и премиум клиентом сделали. Это слабая индульгенция, но всё-таки хоть какая-то. Я знаю случаи блокировки в Райфе и премиум сегмента.
Но вот если ты простой смертный, то тогда готовся, что в любой момент могут хлопнуть твой счёт без предупреждения. И будешь доказывать, что ты не мошенник, не занимаешься отмыванием доходов и прочим бредом. Но доказать будет скорее невозможно, чем возможно.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 05 лют, 2024 14:18
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Игорь Алексеевич написав:
Про фин райфа первые сообщения начали появляться ещё летом 23г. И я не раз писал, что райф мне после 400тыс. по накопительной системе присылал СМС счастья, что должен принести доки. Давал на это 12 дней. Успел собрать вещи и уйти с него. Зачем здесь форумы? Читайте их и думайте. Перед этим была херня с ПУМБом, но вроде потом его попустило с 400тыс.
А я не ушёл. С чего вдруг? У меня похожая была ситуация. Наоборот, пообщались, договорились. Всё было красиво, без драки и блоков. Ещё и премиум клиентом сделали. Это слабая индульгенция, но всё-таки хоть какая-то. Я знаю случаи блокировки в Райфе и премиум сегмента.
Но вот если ты простой смертный, то тогда готовся, что в любой момент могут хлопнуть твой счёт без предупреждения. И будешь доказывать, что ты не мошенник, не занимаешься отмыванием доходов и прочим бредом. Но доказать будет скорее невозможно, чем возможно.
Он мне не очень и так нужен был. Есть ещё более 70 банков, 40 которым вообще всё по барабану. Для меня из этого списка и 20 даже достаточно. Если решили заниматься хернёй, то лучше мирно уйти, чем потом что то доказывать. Когда всё успокоится у них с фином, то можно и вернутся. Из одного уходим, в др. заходим. Постоянно тоже не всегда хорошо, особенно когда каждый день, то приход, то расход.
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Игорь Алексеевич
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Пон 05 лют, 2024 09:06
sens
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