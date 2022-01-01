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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2024 13:56
2XL
По ссылке в выигранном деле у Приватбанка своя история. Там банк после блокировки ещё и деньги не отдавал. Но дело очень показательное, т.к. Верховный суд встал на защиту прав потребителя в случае блокировки счёта по надуманным причинам. Ибо банки блокируют клиентов по своему разумению, по сути от балды, а потом пишут шаблонные заготовленные тексты.
Райф принуждает своих клиентов написать заявление о закрытии счёта. Закройте счёт, заберите деньги и пошли вон. Всё это происходит без чёткой аргументации, каким образом проведённые вами операции нарушают закон. И делает это Райф массово.
В моём случае заблокировали за 2 операции онлайн обмена и 2 перевода р2р за 4 месяца. Общая сумма операций 200 тыс. Справка о зп за этот же период 200 тыс. В разблокировке отказано. Потому что вы должны ещё доказать, что вы всю свою зп сняли в этот же период и отнесли в Райф. Что ну очень затруднительно. На практике никто так не делает. Все пользуются своими сбережениями.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 05 лют, 2024 14:02
Про фин райфа первые сообщения начали появляться ещё летом 23г. И я не раз писал, что райф мне после 400тыс. по накопительной системе присылал СМС счастья, что должен принести доки. Давал на это 12 дней. Успел собрать вещи и уйти с него. Зачем здесь форумы? Читайте их и думайте. Перед этим была херня с ПУМБом, но вроде потом его попустило с 400тыс.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 лют, 2024 14:12
Игорь Алексеевич написав:
Про фин райфа первые сообщения начали появляться ещё летом 23г. И я не раз писал, что райф мне после 400тыс. по накопительной системе присылал СМС счастья, что должен принести доки. Давал на это 12 дней. Успел собрать вещи и уйти с него. Зачем здесь форумы? Читайте их и думайте. Перед этим была херня с ПУМБом, но вроде потом его попустило с 400тыс.
А я не ушёл. С чего вдруг? У меня похожая была ситуация. Наоборот, пообщались, договорились. Всё было красиво, без драки и блоков. Ещё и премиум клиентом сделали. Это слабая индульгенция, но всё-таки хоть какая-то. Я знаю случаи блокировки в Райфе и премиум сегмента.
Но вот если ты простой смертный, то тогда готовся, что в любой момент могут хлопнуть твой счёт без предупреждения. И будешь доказывать, что ты не мошенник, не занимаешься отмыванием доходов и прочим бредом. Но доказать будет скорее невозможно, чем возможно.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 05 лют, 2024 14:18
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Игорь Алексеевич написав:
Про фин райфа первые сообщения начали появляться ещё летом 23г. И я не раз писал, что райф мне после 400тыс. по накопительной системе присылал СМС счастья, что должен принести доки. Давал на это 12 дней. Успел собрать вещи и уйти с него. Зачем здесь форумы? Читайте их и думайте. Перед этим была херня с ПУМБом, но вроде потом его попустило с 400тыс.
А я не ушёл. С чего вдруг? У меня похожая была ситуация. Наоборот, пообщались, договорились. Всё было красиво, без драки и блоков. Ещё и премиум клиентом сделали. Это слабая индульгенция, но всё-таки хоть какая-то. Я знаю случаи блокировки в Райфе и премиум сегмента.
Но вот если ты простой смертный, то тогда готовся, что в любой момент могут хлопнуть твой счёт без предупреждения. И будешь доказывать, что ты не мошенник, не занимаешься отмыванием доходов и прочим бредом. Но доказать будет скорее невозможно, чем возможно.
Он мне не очень и так нужен был. Есть ещё более 70 банков, 40 которым вообще всё по барабану. Для меня из этого списка и 20 даже достаточно. Если решили заниматься хернёй, то лучше мирно уйти, чем потом что то доказывать. Когда всё успокоится у них с фином, то можно и вернутся. Из одного уходим, в др. заходим. Постоянно тоже не всегда хорошо, особенно когда каждый день, то приход, то расход.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 лют, 2024 20:30
Игорь Алексеевич написав:
Про фин райфа первые сообщения начали появляться ещё летом 23г. И я не раз писал, что райф мне после 400тыс. по накопительной системе присылал СМС счастья, что должен принести доки. Давал на это 12 дней. Успел собрать вещи и уйти с него. Зачем здесь форумы? Читайте их и думайте. Перед этим была херня с ПУМБом, но вроде потом его попустило с 400тыс.
цікаво що банки намагаються через менеджера умовити клієнта надати додаткові документи. У мене виникає питання до роботи банку -: норма з'явилися не вчора. Чому при відкритті рахунків не затребувати документи для бажаної суми. Вбачаю в діях банка понадмірну увагу, також не має на чому з'являються припущення щодо необхідності надавати документи. Або банкам заборонити взагалі приймати кошти від фізосіб на депозит. Тільки на виплат зп або цільового використання
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Додано: Пон 05 лют, 2024 20:56
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а що ви робите в банку що фінансує рашистів??
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greenozon
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Додано: Пон 05 лют, 2024 21:20
greenozon написав:
а що ви робите в банку що фінансує рашистів??
Ніколи ще Штірлиць не був так близько до провалу
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