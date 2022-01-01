Додано: Пон 05 лют, 2024 13:56

2XL

По ссылке в выигранном деле у Приватбанка своя история. Там банк после блокировки ещё и деньги не отдавал. Но дело очень показательное, т.к. Верховный суд встал на защиту прав потребителя в случае блокировки счёта по надуманным причинам. Ибо банки блокируют клиентов по своему разумению, по сути от балды, а потом пишут шаблонные заготовленные тексты.

Райф принуждает своих клиентов написать заявление о закрытии счёта. Закройте счёт, заберите деньги и пошли вон. Всё это происходит без чёткой аргументации, каким образом проведённые вами операции нарушают закон. И делает это Райф массово.

В моём случае заблокировали за 2 операции онлайн обмена и 2 перевода р2р за 4 месяца. Общая сумма операций 200 тыс. Справка о зп за этот же период 200 тыс. В разблокировке отказано. Потому что вы должны ещё доказать, что вы всю свою зп сняли в этот же период и отнесли в Райф. Что ну очень затруднительно. На практике никто так не делает. Все пользуются своими сбережениями.