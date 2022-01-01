RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:47

  daap написав:прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара для каруселі
цікаво який? де подивитися бо в рекламі не було

✨ Спеціальний курс валют діє тільки один день: 07 лютого 2024 року, з 9:30 до 17:00, в додатку.

Угуу, але краще може таки в Глоообус? 8) :lol: :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 05.05.21
Подякував: 384 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:50

  daap написав:прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара для каруселі
цікаво який? де подивитися бо в рекламі не було


в них немає фіксованого , як в минулий раз під час акції , був один , потім ще знизили. орієнтир - між курсом нбу та той, що зараз в них в додатку
bems654556
 
Повідомлень: 175
З нами з: 25.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:35

А це шо за парнагафія?!
Прийшло у вайбер

просимо вибачення за незручності, які відбулися через зміну програмного забезпечення карткових систем, що було зроблено з метою покращення наших послуг та сервісів.

Як вибачення від банку за спричинені незручності, скасовуємо Вам комісію за обслуговування рахунку за січень 2024 року.

Дякуємо за розуміння та співпрацю!


Як я розумію, то про умовну коміс за обслуговування рахунку за січень клієнту треба було у січні і попіклуватися... наприклад, зробивши покупок на 15Кгрн... а зараз вже лютий пішов, зараз вже про коміс за лютий треба думати :!: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 05.05.21
Подякував: 384 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:54

Re: Райффайзен Банк

  daap написав:прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара
в додатку?
otshelnick1
 
Повідомлень: 172
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:58

Прибавится клиентов к финомину))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7701
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 134135136137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, ВЕСЕЛЬЧАК У і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 165, 166, 167
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
1660 951322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 12:22
Howl
ПроКредит Банк 1 ... 38, 39, 40
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
392 184433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 05:41
Investor_K
Юнекс Банк 1 ... 110, 111, 112
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1118 400739
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2024 21:22
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11242)
06.02.2024 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.