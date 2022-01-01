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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2024 15:47
daap написав:
прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара для каруселі
цікаво який? де подивитися бо в рекламі не було
✨ Спеціальний курс валют діє тільки один день: 07 лютого 2024 року, з 9:30 до 17:00, в додатку.
Угуу, але краще може таки в Глоообус?
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:50
daap написав:
прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара для каруселі
цікаво який? де подивитися бо в рекламі не було
в них немає фіксованого , як в минулий раз під час акції , був один , потім ще знизили. орієнтир - між курсом нбу та той, що зараз в них в додатку
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:35
А це шо за парнагафія?!
Прийшло у вайбер
просимо вибачення за незручності, які відбулися через зміну програмного забезпечення карткових систем, що було зроблено з метою покращення наших послуг та сервісів.
Як вибачення від банку за спричинені незручності, скасовуємо Вам комісію за обслуговування рахунку за січень 2024 року.
Дякуємо за розуміння та співпрацю!
Як я розумію, то про умовну коміс за обслуговування рахунку за січень клієнту треба було у січні і попіклуватися... наприклад, зробивши покупок на 15Кгрн... а зараз вже лютий пішов, зараз вже про коміс за лютий треба думати
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Додано: Вів 06 лют, 2024 19:54
daap написав:
прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара
в додатку?
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otshelnick1
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Додано: Вів 06 лют, 2024 19:58
Прибавится клиентов к финомину))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 лют, 2024 21:04
Игорь Алексеевич написав:
Прибавится клиентов к финомину))
Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 06 лют, 2024 21:07
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Игорь Алексеевич написав:
Прибавится клиентов к финомину))
Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.
Банк на дурняк пользуется деньгами клиентов и показывает НБУ не плохие результаты по фину. В это раз ещё бахнет сотню тружеников валютного рынка.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 лют, 2024 21:32
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Игорь Алексеевич написав:
Прибавится клиентов к финомину))
Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.
Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.
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Amethyst
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Додано: Вів 06 лют, 2024 21:44
Amethyst написав:Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.
Чому саме на якийсь рахунок? Чому не можна вимагати готівкою в касі?
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2XL
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Додано: Вів 06 лют, 2024 21:59
2XL написав:
Amethyst написав:Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.
Чому саме на якийсь рахунок? Чому не можна вимагати готівкою в касі?
Вимагати можна, але за згодою банки.
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Amethyst
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