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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:47

  daap написав:прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара для каруселі
цікаво який? де подивитися бо в рекламі не було

✨ Спеціальний курс валют діє тільки один день: 07 лютого 2024 року, з 9:30 до 17:00, в додатку.

Угуу, але краще може таки в Глоообус? 8) :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:50

  daap написав:прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара для каруселі
цікаво який? де подивитися бо в рекламі не було


в них немає фіксованого , як в минулий раз під час акції , був один , потім ще знизили. орієнтир - між курсом нбу та той, що зараз в них в додатку
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:35

А це шо за парнагафія?!
Прийшло у вайбер

просимо вибачення за незручності, які відбулися через зміну програмного забезпечення карткових систем, що було зроблено з метою покращення наших послуг та сервісів.

Як вибачення від банку за спричинені незручності, скасовуємо Вам комісію за обслуговування рахунку за січень 2024 року.

Дякуємо за розуміння та співпрацю!


Як я розумію, то про умовну коміс за обслуговування рахунку за січень клієнту треба було у січні і попіклуватися... наприклад, зробивши покупок на 15Кгрн... а зараз вже лютий пішов, зараз вже про коміс за лютий треба думати :!: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:54

Re: Райффайзен Банк

  daap написав:прислав рекламу що завтра буде акційний курс долара
в додатку?
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:58

Прибавится клиентов к финомину))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:04

  Игорь Алексеевич написав:Прибавится клиентов к финомину))

Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:07

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Игорь Алексеевич написав:Прибавится клиентов к финомину))

Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.
Банк на дурняк пользуется деньгами клиентов и показывает НБУ не плохие результаты по фину. В это раз ещё бахнет сотню тружеников валютного рынка.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:32

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Игорь Алексеевич написав:Прибавится клиентов к финомину))

Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.

Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:44

Re: Райффайзен Банк

Amethyst написав:Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.

Чому саме на якийсь рахунок? Чому не можна вимагати готівкою в касі?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:59

  2XL написав:
Amethyst написав:Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.

Чому саме на якийсь рахунок? Чому не можна вимагати готівкою в касі?

Вимагати можна, але за згодою банки.
Amethyst
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