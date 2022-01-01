это в каком тарифе теперь столько? надеюсь, не Райфкартка/АТБ ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2024 23:53
Додано: Сер 07 лют, 2024 00:36
а "рік" у них який ?
календарний з січня по грудень ?
чи індивідуальний клієнтський (з дати відкриття рахунків) ?
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п.с. так они считают в "лимит финмона" покупку валюты на кассе или нет , а то непонятно ?
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