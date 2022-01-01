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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2024 23:53
Amethyst написав:
за обслуговування рахунку за січень клієнту треба було у січні і попіклуватися... наприклад, зробивши покупок на 15Кгрн :
это в каком тарифе теперь столько?
надеюсь, не Райфкартка/АТБ ?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 00:36
2XL написав: greenozon написав: sens написав:
краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші
якщо вписав мільйони - банк відчепиться раз і назавжди?
В мене навіть 500к на рік не пропустили. Погодились на 400. Це без документів
а "рік" у них який ?
календарний з січня по грудень ?
чи індивідуальний клієнтський (з дати відкриття рахунків) ?
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п.с. так они считают в "лимит финмона" покупку валюты на кассе или нет , а то непонятно ?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 08:40
Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Игорь Алексеевич написав:
Прибавится клиентов к финомину))
Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.
Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.
Так бы и поступили, если бы задача не состояла в сохранении деловых отношений с банком.
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