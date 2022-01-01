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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 23:53

  Amethyst написав:за обслуговування рахунку за січень клієнту треба було у січні і попіклуватися... наприклад, зробивши покупок на 15Кгрн :
это в каком тарифе теперь столько? :shock: надеюсь, не Райфкартка/АТБ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 00:36

  2XL написав:
greenozon написав:
  sens написав:краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші


якщо вписав мільйони - банк відчепиться раз і назавжди? :)
В мене навіть 500к на рік не пропустили. Погодились на 400. Це без документів


а "рік" у них який ?
календарний з січня по грудень ?
чи індивідуальний клієнтський (з дати відкриття рахунків) ?

----
п.с. так они считают в "лимит финмона" покупку валюты на кассе или нет , а то непонятно ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 08:40

  Amethyst написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Игорь Алексеевич написав:Прибавится клиентов к финомину))

Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.

Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.


Так бы и поступили, если бы задача не состояла в сохранении деловых отношений с банком.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлень: 133
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:58

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Amethyst написав:Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.
Так бы и поступили, если бы задача не состояла в сохранении деловых отношений с банком.
Ну так вы ж видите, шо банка не хочет с вами сотрудничать (
В противном случае вам бы уже давно предложили какой-нибуть Премиум Пакет, причем для всей семьи )
Amethyst
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