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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2024 23:53
Amethyst написав:
за обслуговування рахунку за січень клієнту треба було у січні і попіклуватися... наприклад, зробивши покупок на 15Кгрн :
это в каком тарифе теперь столько?
надеюсь, не Райфкартка/АТБ ?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 00:36
2XL написав: greenozon написав: sens написав:
краще перевірити свої анкетні дані і не перевищувати ваші
якщо вписав мільйони - банк відчепиться раз і назавжди?
В мене навіть 500к на рік не пропустили. Погодились на 400. Це без документів
а "рік" у них який ?
календарний з січня по грудень ?
чи індивідуальний клієнтський (з дати відкриття рахунків) ?
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п.с. так они считают в "лимит финмона" покупку валюты на кассе или нет , а то непонятно ?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 08:40
Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Игорь Алексеевич написав:
Прибавится клиентов к финомину))
Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.
Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.
Так бы и поступили, если бы задача не состояла в сохранении деловых отношений с банком.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 10:58
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Amethyst написав:
Ну так повідомте банці, що ви не розумієте її претензії, далі відмовляєтеся надавати будь-які додаткові док-ти і пояснення, готові розірвати ділові стосунки і вимагаєте повернути особисті грошові кошти згідно вимог чинного зак-ва у термін до 3х робочих діб на рахунок ххххх у банку ТамаБанк.
Якщо банка до цих пір не повідомила про претензії/підозри до вас у СБУ/Поліцію, то повинна ото протягом 3х днів і повернути кошти або готівкою або на рах-к у ТамаБанк.
Так бы и поступили, если бы задача не состояла в сохранении деловых отношений с банком.
Ну так вы ж видите, шо банка не хочет с вами сотрудничать (
В противном случае вам бы уже давно предложили какой-нибуть Премиум Пакет, причем для всей семьи )
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Додано: Сер 07 лют, 2024 11:59
хотів погодувати банкомат, як зазвичай, 250 тисячами, для депозиту та покупки онлайн, але дав не більше 100! пішов у касу, говорить звичайно поповнення безкоштовно, але якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент! я такого ще не бачив, 400 тис на рік
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nnallex
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:04
nnallex написав:
хотів погодувати банкомат, як зазвичай, 250 тисячами, для депозиту та покупки онлайн, але дав не більше 100! пішов у касу, говорить звичайно поповнення безкоштовно, але якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент! я такого ще не бачив, 400 тис на рік
Боротьба від НБУ про яку ніхто не знав) фактично підтвердження коштів це надходження за три останні роки - зп,цільові,пенсія. Про відсотки по депозиту нічого. Про виплату по облігаціям також. Про повернення боргів , окрім нотаріально завірених також.
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sens
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:16
Геть депозит із банківської системи
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:22
sens написав: nnallex написав:
хотів погодувати банкомат, як зазвичай, 250 тисячами, для депозиту та покупки онлайн, але дав не більше 100! пішов у касу, говорить звичайно поповнення безкоштовно, але якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент! я такого ще не бачив, 400 тис на рік
Боротьба від НБУ про яку ніхто не знав) фактично підтвердження коштів це надходження за три останні роки - зп,цільові,пенсія. Про відсотки по депозиту нічого. Про виплату по облігаціям також. Про повернення боргів , окрім нотаріально завірених також.
але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:31
nnallex написав:
але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?
У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.
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