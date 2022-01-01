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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 12:35
ramaz написав: nnallex написав:
але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?
У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.
поповнення декілька карток - сума загальна, декілька операцій. Обмін роблю на депозит з універсального на який з карток перераховую необхідну суму
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:42
ramaz написав: nnallex написав:
але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?
У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.
я готувався і приїжджав із 1000 купюрами та годував 3 рази поспіль ))
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