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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:35

  ramaz написав:
  nnallex написав:але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?

У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.
поповнення декілька карток - сума загальна, декілька операцій. Обмін роблю на депозит з універсального на який з карток перераховую необхідну суму
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:42

  ramaz написав:
  nnallex написав:але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?

У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.

я готувався і приїжджав із 1000 купюрами та годував 3 рази поспіль ))
nnallex
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