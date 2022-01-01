поповнення декілька карток - сума загальна, декілька операцій. Обмін роблю на депозит з універсального на який з карток перераховую необхідну суму
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 12:35
поповнення декілька карток - сума загальна, декілька операцій. Обмін роблю на депозит з універсального на який з карток перераховую необхідну суму
Додано: Сер 07 лют, 2024 12:42
Додано: Сер 07 лют, 2024 14:58
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:04
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:52
якщо і є, то це НЕправильно
бо реально є обмеження на 400К для внесення готівки( в т.ч. р2р) у календ. міс,
це вимога ДержФінМону
але банка і своє щось може придумати, але тільки не треба казки розповідати, що так від банки вимогає ДержФінМон
ПС. Правда тут ще треба враховувати хто ці казки розповідає: тупі курки-менагерки чи таки офіц. лист від фінмону самої банки
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