RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:35

  ramaz написав:
  nnallex написав:але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?

У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.
поповнення декілька карток - сума загальна, декілька операцій. Обмін роблю на депозит з універсального на який з карток перераховую необхідну суму
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15748
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:42

  ramaz написав:
  nnallex написав:але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?

У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.

я готувався і приїжджав із 1000 купюрами та годував 3 рази поспіль ))
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 391
З нами з: 09.11.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:58

  nnallex написав:якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент!

в чому шок? :roll:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6059
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1387 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:04

  Ромасик написав:
  nnallex написав:якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент!

в чому шок? :roll:

400к на рik это 34к в мес , такого немає в жодному банку! тобто маєш 10к дол депо, знімаєш їх за 4 дні, продаєш, кладеш гривню на рахунок і куриш рік))))
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 391
З нами з: 09.11.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:15

nnallex є таке в інших банках
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6059
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1387 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:52

  Ромасик написав:nnallex є таке в інших банках

якщо і є, то це НЕправильно
бо реально є обмеження на 400К для внесення готівки( в т.ч. р2р) у календ. міс,
це вимога ДержФінМону
але банка і своє щось може придумати, але тільки не треба казки розповідати, що так від банки вимогає ДержФінМон :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ПС. Правда тут ще треба враховувати хто ці казки розповідає: тупі курки-менагерки чи таки офіц. лист від фінмону самої банки 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5013
З нами з: 05.05.21
Подякував: 384 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 136137138139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, valya і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 110, 111, 112
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1119 401005
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 11:26
greenozon
Банк Глобус 1 ... 107, 108, 109
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1085 576167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 23:28
KVV
А-Банк 1 ... 165, 166, 167
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
1661 951674
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 21:49
Julio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11248)
07.02.2024 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.