поповнення декілька карток - сума загальна, декілька операцій. Обмін роблю на депозит з універсального на який з карток перераховую необхідну суму
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 12:35
поповнення декілька карток - сума загальна, декілька операцій. Обмін роблю на депозит з універсального на який з карток перераховую необхідну суму
Додано: Сер 07 лют, 2024 12:42
Додано: Сер 07 лют, 2024 14:58
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:04
Додано: Сер 07 лют, 2024 15:52
якщо і є, то це НЕправильно
бо реально є обмеження на 400К для внесення готівки( в т.ч. р2р) у календ. міс,
це вимога ДержФінМону
але банка і своє щось може придумати, але тільки не треба казки розповідати, що так від банки вимогає ДержФінМон
ПС. Правда тут ще треба враховувати хто ці казки розповідає: тупі курки-менагерки чи таки офіц. лист від фінмону самої банки
Додано: Сер 07 лют, 2024 16:52
Re: Райффайзен Банк
Гарантований сертифікат АТБ за розрахунки карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/harantovanyy ... -vid-rayfu
Акційна пропозиція від Райфу діє з 12 лютого по 31 березня 2024 року
Додано: Сер 07 лют, 2024 17:37
тупі курки навряд чи рахують ваш оборот за рік. Тому вони лише попереджують.
І наскільки, я пам'ятаю, я колись писав про МРТ, то тупа курка - перша особа, на яку покладено відповідальність за фінмон. Тому уви і ах.
Ті банки, які безвідповідально ставилися до фінмону, уже не з нами.
Додано: Сер 07 лют, 2024 18:03
Re: Райффайзен Банк
шото австрийские кони устали за день и зависли - почти полтора часа покупка на депо "в обработке".
"сложности проведения. техничнические специалисты решают проблему"...
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