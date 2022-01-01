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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:35

  ramaz написав:
  nnallex написав:але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?

У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.
поповнення декілька карток - сума загальна, декілька операцій. Обмін роблю на депозит з універсального на який з карток перераховую необхідну суму
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:42

  ramaz написав:
  nnallex написав:але банкомат завжди ковтав 200, а зараз не хоче, чи переналаштували в січні чи що?

У Райфа все кешины, которые я видел, берут по 90 купюр за раз.

я готувався і приїжджав із 1000 купюрами та годував 3 рази поспіль ))
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:58

  nnallex написав:якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент!

в чому шок? :roll:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:04

  Ромасик написав:
  nnallex написав:якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент!

в чому шок? :roll:

400к на рik это 34к в мес , такого немає в жодному банку! тобто маєш 10к дол депо, знімаєш їх за 4 дні, продаєш, кладеш гривню на рахунок і куриш рік))))
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:15

nnallex є таке в інших банках
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:52

  Ромасик написав:nnallex є таке в інших банках

якщо і є, то це НЕправильно
бо реально є обмеження на 400К для внесення готівки( в т.ч. р2р) у календ. міс,
це вимога ДержФінМону
але банка і своє щось може придумати, але тільки не треба казки розповідати, що так від банки вимогає ДержФінМон :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ПС. Правда тут ще треба враховувати хто ці казки розповідає: тупі курки-менагерки чи таки офіц. лист від фінмону самої банки 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:52

Re: Райффайзен Банк

Гарантований сертифікат АТБ за розрахунки карткою АТБ від Райфу

https://news.finance.ua/ua/harantovanyy ... -vid-rayfu

Акційна пропозиція від Райфу діє з 12 лютого по 31 березня 2024 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:37

  Amethyst написав:ПС. Правда тут ще треба враховувати хто ці казки розповідає: тупі курки-менагерки чи таки офіц. лист від фінмону самої банки 8)

тупі курки навряд чи рахують ваш оборот за рік. Тому вони лише попереджують.
І наскільки, я пам'ятаю, я колись писав про МРТ, то тупа курка - перша особа, на яку покладено відповідальність за фінмон. Тому уви і ах.
Ті банки, які безвідповідально ставилися до фінмону, уже не з нами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:03

Re: Райффайзен Банк

шото австрийские кони устали за день и зависли - почти полтора часа покупка на депо "в обработке".
"сложности проведения. техничнические специалисты решают проблему"...
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:20

  nnallex написав:хотів погодувати банкомат, як зазвичай, 250 тисячами, для депозиту та покупки онлайн, але дав не більше 100! пішов у касу, говорить звичайно поповнення безкоштовно, але якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент! я такого ще не бачив, 400 тис на рік

Не знаю, мабуть у вас якийсь інакший кешін. З самого початку клюб200 не виходило нагодувати на 250к. Так по 90 папірців зараз кілька разів і все рівно на 150к тумба вже починала гроші випльовувати й писала що перевищений ліміт. І 102к з копійками вже через касу.
Взагалі поки ото акційний курс погрався сьогодні лише на клЮб 50.
1) Дурна то справа з їхніх фінмоном гратися.
2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.
alex lem
 
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