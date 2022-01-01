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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 19:25
alex lem написав:
по 90 папірців зараз кілька разів і все рівно на 150к тумба вже починала гроші випльовувати й писала що перевищений ліміт
підтверджую
2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.
нічого гарного
й конкретних механізмів дій ще ж не розроблено
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