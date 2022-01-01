підтверджую
нічого гарного2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.
й конкретних механізмів дій ще ж не розроблено
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 19:25
підтверджую
нічого гарного
й конкретних механізмів дій ще ж не розроблено
Додано: Чет 08 лют, 2024 02:58
Re: Райффайзен Банк
У кого ще?
Додано: Чет 08 лют, 2024 07:05
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|