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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:25

  alex lem написав: по 90 папірців зараз кілька разів і все рівно на 150к тумба вже починала гроші випльовувати й писала що перевищений ліміт
підтверджую


2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.
нічого гарного

й конкретних механізмів дій ще ж не розроблено
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 02:58

Re: Райффайзен Банк

Ромасик написав:nnallex є таке в інших банках
У кого ще?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 07:05

  2XL написав:
Ромасик написав:nnallex є таке в інших банках
У кого ще?

приват, пумб, омно
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:36

  alex lem написав:
  nnallex написав:хотів погодувати банкомат, як зазвичай, 250 тисячами, для депозиту та покупки онлайн, але дав не більше 100! пішов у касу, говорить звичайно поповнення безкоштовно, але якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент! я такого ще не бачив, 400 тис на рік

Не знаю, мабуть у вас якийсь інакший кешін. З самого початку клюб200 не виходило нагодувати на 250к. Так по 90 папірців зараз кілька разів і все рівно на 150к тумба вже починала гроші випльовувати й писала що перевищений ліміт. І 102к з копійками вже через касу.
Взагалі поки ото акційний курс погрався сьогодні лише на клЮб 50.
1) Дурна то справа з їхніх фінмоном гратися.
2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.

Так же поступил. Только по 50к. Не открывал депозит. Финмон банка настолько не адекватен, что может и депозитные деньги заблокировать.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:51

Re: Райффайзен Банк

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Финмон банка настолько не адекватен, что может и депозитные деньги заблокировать.
Теперь если не финомен, то ТЦК заблокирует, через суд, если вдруг они посчитают нужным.
Игорь Алексеевич
 
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