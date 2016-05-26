|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2024 19:25
alex lem написав:
по 90 папірців зараз кілька разів і все рівно на 150к тумба вже починала гроші випльовувати й писала що перевищений ліміт
підтверджую
2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.
нічого гарного
й конкретних механізмів дій ще ж не розроблено
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4236
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1487 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2024 02:58
Ромасик написав:nnallex є таке в інших банках
У кого ще?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4083
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2024 07:05
2XL написав:
Ромасик написав:nnallex є таке в інших банках
У кого ще?
приват, пумб, омно
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 6061
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1387 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2024 10:36
alex lem написав: nnallex написав:
хотів погодувати банкомат, як зазвичай, 250 тисячами, для депозиту та покупки онлайн, але дав не більше 100! пішов у касу, говорить звичайно поповнення безкоштовно, але якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент! я такого ще не бачив, 400 тис на рік
Не знаю, мабуть у вас якийсь інакший кешін. З самого початку клюб200 не виходило нагодувати на 250к. Так по 90 папірців зараз кілька разів і все рівно на 150к тумба вже починала гроші випльовувати й писала що перевищений ліміт. І 102к з копійками вже через касу.
Взагалі поки ото акційний курс погрався сьогодні лише на клЮб 50.
1) Дурна то справа з їхніх фінмоном гратися.
2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.
Так же поступил. Только по 50к. Не открывал депозит. Финмон банка настолько не адекватен, что может и депозитные деньги заблокировать.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2024 10:51
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Финмон банка настолько не адекватен, что может и депозитные деньги заблокировать.
Теперь если не финомен, то ТЦК заблокирует, через суд, если вдруг они посчитают нужным.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7709
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:23
Игорь Алексеевич написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Финмон банка настолько не адекватен, что может и депозитные деньги заблокировать.
Теперь если не финомен, то ТЦК заблокирует, через суд, если вдруг они посчитают нужным.
Вимагайте видачу коштів,далі буде гірше
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15760
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1663
|951909
|
Чет 08 лют, 2024 14:43
klug
|
|1086
|576491
|
|
|33
|19889
|
|