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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:25

  alex lem написав: по 90 папірців зараз кілька разів і все рівно на 150к тумба вже починала гроші випльовувати й писала що перевищений ліміт
підтверджую


2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.
нічого гарного

й конкретних механізмів дій ще ж не розроблено
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 02:58

Re: Райффайзен Банк

Ромасик написав:nnallex є таке в інших банках
У кого ще?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 07:05

  2XL написав:
Ромасик написав:nnallex є таке в інших банках
У кого ще?

приват, пумб, омно
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:36

  alex lem написав:
  nnallex написав:хотів погодувати банкомат, як зазвичай, 250 тисячами, для депозиту та покупки онлайн, але дав не більше 100! пішов у касу, говорить звичайно поповнення безкоштовно, але якщо більше 400 тисяч у РІК то підтвердження джерела доходів треба! шок контент! я такого ще не бачив, 400 тис на рік

Не знаю, мабуть у вас якийсь інакший кешін. З самого початку клюб200 не виходило нагодувати на 250к. Так по 90 папірців зараз кілька разів і все рівно на 150к тумба вже починала гроші випльовувати й писала що перевищений ліміт. І 102к з копійками вже через касу.
Взагалі поки ото акційний курс погрався сьогодні лише на клЮб 50.
1) Дурна то справа з їхніх фінмоном гратися.
2) Треба почекати прочитать що гарячі голови наприймали у Верховній Зраді про мобілізацію.

Так же поступил. Только по 50к. Не открывал депозит. Финмон банка настолько не адекватен, что может и депозитные деньги заблокировать.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:51

Re: Райффайзен Банк

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Финмон банка настолько не адекватен, что может и депозитные деньги заблокировать.
Теперь если не финомен, то ТЦК заблокирует, через суд, если вдруг они посчитают нужным.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:23

  Игорь Алексеевич написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Финмон банка настолько не адекватен, что может и депозитные деньги заблокировать.
Теперь если не финомен, то ТЦК заблокирует, через суд, если вдруг они посчитают нужным.

Вимагайте видачу коштів,далі буде гірше
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:25

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Игорь Алексеевич написав:Прибавится клиентов к финомину))

Да, карту моей родственницы так и заблокировали в прошлую акцию. Объявили про акционный курс онлайн обмена валюты и хлопнули карту. И по сей день не разблокировали. Второй месяц идёт переписка с финмоном. Такой идиотизм всё-таки редко встретишь в банковской системе Украины.
А чего родственница не разорвать взаимоотношения с банком, если он её мучает второй месяц? Или она им дорожит?. Или банк вообще отказывается возвращать деньги?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:47

  Amethyst написав:це вимога ДержФінМону

Та ви шо? ДСФМУ за операцію онлі. Але відповідно до трактування діючого законодавства і в т.ч нормативних нацбанку банка може крутить як хоче, чим і користується у відпичках на листи). Себто, це отак прописані індикатори, пороги їхнього комплаєнсу і нікак іначе вони працювати не хотять. Маємо, що маємо.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 22:48

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:ПС. Правда тут ще треба враховувати хто ці казки розповідає: тупі курки-менагерки чи таки офіц. лист від фінмону самої банки 8)

тупі курки навряд чи рахують ваш оборот за рік. Тому вони лише попереджують.
І наскільки, я пам'ятаю, я колись писав про МРТ, то тупа курка - перша особа, на яку покладено відповідальність за фінмон. Тому уви і ах.
Ті банки, які безвідповідально ставилися до фінмону, уже не з нами.

Рахує щей як перед тим як поповнювати. Це їм всім розіслали, не вперше таке читаю.
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