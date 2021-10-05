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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:54
slktym007, приложение MyRaif ещё в процессе разработки: то, что не реализовано в нём, отправит делать в "Raifeissen online".
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