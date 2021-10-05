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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:54
Re: Райффайзен Банк
slktym007, приложение MyRaif ещё в процессе разработки: то, что не реализовано в нём, отправит делать в "Raifeissen online".
Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:01
Рекомендую пополнять 2КБ со своей дебетки в Райфе.
У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (
Кроме этого следует учитывать, шо КБ начисляется только за ПОГАШЕНИЕ задолженности при пополнении, т.е. если при лимите в 10К у вас на карте осталось кредитных 500 грн, то при пополнении на 10К КБ будет начислен только на 9500 (95грн на Ще)
И проведение по счету трат с 2КБ проходит на +1..2 день, т.е. если вы чото оплатили кредиткой, то пополнить с начислением КБ имеет смысл только через этих +1..2дня, иначе КБ НЕ будет начислен, т.к. задолженности по КК еще НЕ образуется.
Отакие они подводные камни
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