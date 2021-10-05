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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142>

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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:54

Re: Райффайзен Банк

slktym007, приложение MyRaif ещё в процессе разработки: то, что не реализовано в нём, отправит делать в "Raifeissen online".
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:01

  slktym007 написав:Подскажите по карте 2 кешбека, есть какие подводные камни (страховка, платные СМС и т.п.)
Как правильно пополнять? Для этого лучше установить их новую приложуху My Raif?

Рекомендую пополнять 2КБ со своей дебетки в Райфе.
У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (
Кроме этого следует учитывать, шо КБ начисляется только за ПОГАШЕНИЕ задолженности при пополнении, т.е. если при лимите в 10К у вас на карте осталось кредитных 500 грн, то при пополнении на 10К КБ будет начислен только на 9500 (95грн на Ще)
И проведение по счету трат с 2КБ проходит на +1..2 день, т.е. если вы чото оплатили кредиткой, то пополнить с начислением КБ имеет смысл только через этих +1..2дня, иначе КБ НЕ будет начислен, т.к. задолженности по КК еще НЕ образуется.

Отакие они подводные камни :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:56

Вот и я влетел под фин. Лежало на карте немного больше 135евро и 25дол. Думал потом заберу, пусть лежат. Ещё летом приходила СМС про фин. Но потом проводил осенью немного пополнений и снятий в их тумбе. Было всё ОК. А сегодня смотрю блок. счетов. Горячка давайте доки за октябрь-декабрь по операциям (куда - зачем - откуда) Скинул им всё что было. Пришёл ответ - дайте ещё доки или закрывайте счета. Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами. Скинул им счёт для перекидки остатков в др. банк и закрытия счетов. Обещали пять раб. дней для перекидки остатка. ПУМБ сказали, что не работают с ним.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:01

  Amethyst написав:У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (

я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:01

  Игорь Алексеевич написав:Вот и я влетел под фин. Лежало на карте немного больше 135евро и 25дол. Думал потом заберу, пусть лежат. Ещё летом приходила СМС про фин. Но потом проводил осенью немного пополнений и снятий в их тумбе. Было всё ОК. А сегодня смотрю блок. счетов. Горячка давайте доки за октябрь-декабрь по операциям (куда - зачем - откуда) Скинул им всё что было. Пришёл ответ - дайте ещё доки или закрывайте счета. Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами. Скинул им счёт для перекидки остатков в др. банк и закрытия счетов. Обещали пять раб. дней для перекидки остатка. ПУМБ сказали, что не работают с ним.

Як дізнатися про блокування рахунків
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:04

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:Як дізнатися про блокування рахунків

У меня в приложении написано - обновить данные, связаться с гор. линией. А там сказали - фин. и на электрон. почту скинули что им надо из документов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:06

Re: Райффайзен Банк

  Игорь Алексеевич написав:Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами.

а куда банку спешить - можно подержать деньки клиентов у себя бесплатно, прикрывшись финмоном, а деньги при этом покрутить в облигациях) профит)
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:06

Re: Райффайзен Банк

Игорь Алексеевич,
Минулого року після Вашого допису, зняв всі залишкові кошти з цього банку, не брав участь навіть в їхніх "акціях" онлайн купівлі валюти.
Чому так прокололись, чого чекали?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:09

  Zochan написав:Игорь Алексеевич,
Минулого року після Вашого допису, зняв всі залишкові кошти з цього банку, не брав участь навіть в їхніх "акціях" онлайн купівлі валюти.
Чому так прокололись, чого чекали?

Да всё как всегда, то некогда, то вроде не плохая тумба была. Одним словом лоханулся..., хотя др. предупреждал. Да и думал сумма, то мизер на счёте - может не тронут. А у них, то тревоги и они часами не работают, то нет евро и дол. и только под заказ. Да и видите там мелкие 25дол. и сотку то отдали евро, а 35вро - 100 пудов не было бы. Поэтому - всё да ладно, потом заеду и заберу... :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 09 лют, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:19

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Як дізнатися про блокування рахунків

У меня в приложении написано - обновить данные, связаться с гор. линией. А там сказали - фин. и на электрон. почту скинули что им надо из документов.

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sens
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