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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:54
slktym007, приложение MyRaif ещё в процессе разработки: то, что не реализовано в нём, отправит делать в "Raifeissen online".
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:01
slktym007 написав:
Подскажите по карте 2 кешбека, есть какие подводные камни (страховка, платные СМС и т.п.)
Как правильно пополнять? Для этого лучше установить их новую приложуху My Raif?
Рекомендую пополнять 2КБ со своей дебетки в Райфе.
У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (
Кроме этого следует учитывать, шо КБ начисляется только за ПОГАШЕНИЕ задолженности при пополнении, т.е. если при лимите в 10К у вас на карте осталось кредитных 500 грн, то при пополнении на 10К КБ будет начислен только на 9500 (95грн на Ще)
И проведение по счету трат с 2КБ проходит на +1..2 день, т.е. если вы чото оплатили кредиткой, то пополнить с начислением КБ имеет смысл только через этих +1..2дня, иначе КБ НЕ будет начислен, т.к. задолженности по КК еще НЕ образуется.
Отакие они подводные камни
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:56
Вот и я влетел под фин. Лежало на карте немного больше 135евро и 25дол. Думал потом заберу, пусть лежат. Ещё летом приходила СМС про фин. Но потом проводил осенью немного пополнений и снятий в их тумбе. Было всё ОК. А сегодня смотрю блок. счетов. Горячка давайте доки за октябрь-декабрь по операциям (куда - зачем - откуда) Скинул им всё что было. Пришёл ответ - дайте ещё доки или закрывайте счета. Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами. Скинул им счёт для перекидки остатков в др. банк и закрытия счетов. Обещали пять раб. дней для перекидки остатка. ПУМБ сказали, что не работают с ним.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:01
Amethyst написав:
У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (
я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.
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Ромасик
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:01
Игорь Алексеевич написав:
Вот и я влетел под фин. Лежало на карте немного больше 135евро и 25дол. Думал потом заберу, пусть лежат. Ещё летом приходила СМС про фин. Но потом проводил осенью немного пополнений и снятий в их тумбе. Было всё ОК. А сегодня смотрю блок. счетов. Горячка давайте доки за октябрь-декабрь по операциям (куда - зачем - откуда) Скинул им всё что было. Пришёл ответ - дайте ещё доки или закрывайте счета. Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами. Скинул им счёт для перекидки остатков в др. банк и закрытия счетов. Обещали пять раб. дней для перекидки остатка. ПУМБ сказали, что не работают с ним.
Як дізнатися про блокування рахунків
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sens
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:04
sens написав:
Як дізнатися про блокування рахунків
У меня в приложении написано - обновить данные, связаться с гор. линией. А там сказали - фин. и на электрон. почту скинули что им надо из документов.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:06
Игорь Алексеевич написав:
Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами.
а куда банку спешить - можно подержать деньки клиентов у себя бесплатно, прикрывшись финмоном, а деньги при этом покрутить в облигациях) профит)
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:06
Игорь Алексеевич,
Минулого року після Вашого допису, зняв всі залишкові кошти з цього банку, не брав участь навіть в їхніх "акціях" онлайн купівлі валюти.
Чому так прокололись, чого чекали?
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Zochan
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:09
Zochan написав:Игорь Алексеевич
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Минулого року після Вашого допису, зняв всі залишкові кошти з цього банку, не брав участь навіть в їхніх "акціях" онлайн купівлі валюти.
Чому так прокололись, чого чекали?
Да всё как всегда, то некогда, то вроде не плохая тумба была. Одним словом лоханулся..., хотя др. предупреждал. Да и думал сумма, то мизер на счёте - может не тронут. А у них, то тревоги и они часами не работают, то нет евро и дол. и только под заказ. Да и видите там мелкие 25дол. и сотку то отдали евро, а 35вро - 100 пудов не было бы. Поэтому - всё да ладно, потом заеду и заберу...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 09 лют, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:19
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Як дізнатися про блокування рахунків
У меня в приложении написано - обновить данные, связаться с гор. линией. А там сказали - фин. и на электрон. почту скинули что им надо из документов.
Статистика доступна для дослідження?
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sens
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