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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:27

Мне в банке нравилась только их тумба с доступом 24/7 и можно было оперативно перекидывать на др. банки. Но ввели жесткий фин. и она сейчас потеряет актуальность, т.к. у них не понятная сумма для подсчёта в мес. или год фина.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:48

  Игорь Алексеевич написав:Мне в банке нравилась только их тумба с доступом 24/7 и можно было оперативно перекидывать на др. банки. Но ввели жесткий фин. и она сейчас потеряет актуальность, т.к. у них не понятная сумма для подсчёта в мес. или год фина.

Це до чого чи чиє питання?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:55

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (

я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.

а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:27

  Игорь Алексеевич написав:Вот и я влетел под фин. Лежало на карте немного больше 135евро и 25дол. Думал потом заберу, пусть лежат. Ещё летом приходила СМС про фин. Но потом проводил осенью немного пополнений и снятий в их тумбе. Было всё ОК. А сегодня смотрю блок. счетов. Горячка давайте доки за октябрь-декабрь по операциям (куда - зачем - откуда) Скинул им всё что было. Пришёл ответ - дайте ещё доки или закрывайте счета. Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами. Скинул им счёт для перекидки остатков в др. банк и закрытия счетов. Обещали пять раб. дней для перекидки остатка. ПУМБ сказали, что не работают с ним.

На який банк дали вивести?
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