|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:27
Мне в банке нравилась только их тумба с доступом 24/7 и можно было оперативно перекидывать на др. банки. Но ввели жесткий фин. и она сейчас потеряет актуальность, т.к. у них не понятная сумма для подсчёта в мес. или год фина.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7719
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:48
Игорь Алексеевич написав:
Мне в банке нравилась только их тумба с доступом 24/7 и можно было оперативно перекидывать на др. банки. Но ввели жесткий фин. и она сейчас потеряет актуальность, т.к. у них не понятная сумма для подсчёта в мес. или год фина.
Це до чого чи чиє питання?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15790
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:55
Ромасик написав: Amethyst написав:
У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (
я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.
а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5018
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:27
Игорь Алексеевич написав:
Вот и я влетел под фин. Лежало на карте немного больше 135евро и 25дол. Думал потом заберу, пусть лежат. Ещё летом приходила СМС про фин. Но потом проводил осенью немного пополнений и снятий в их тумбе. Было всё ОК. А сегодня смотрю блок. счетов. Горячка давайте доки за октябрь-декабрь по операциям (куда - зачем - откуда) Скинул им всё что было. Пришёл ответ - дайте ещё доки или закрывайте счета. Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами. Скинул им счёт для перекидки остатков в др. банк и закрытия счетов. Обещали пять раб. дней для перекидки остатка. ПУМБ сказали, что не работают с ним.
На який банк дали вивести?
-
24589
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:58
А хто підскаже чи можна в цьому банку купити облігації по типу Монобанку в його додатку?
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:18
В додатку неможна.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2370
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|189
|169062
|
|
|1374
|925086
|
П'ят 09 лют, 2024 10:41
sens
|
|1664
|952534
|
Чет 08 лют, 2024 20:18
Howl
|