Мне в банке нравилась только их тумба с доступом 24/7 и можно было оперативно перекидывать на др. банки. Но ввели жесткий фин. и она сейчас потеряет актуальность, т.к. у них не понятная сумма для подсчёта в мес. или год фина.
Игорь Алексеевич написав:Мне в банке нравилась только их тумба с доступом 24/7 и можно было оперативно перекидывать на др. банки. Но ввели жесткий фин. и она сейчас потеряет актуальность, т.к. у них не понятная сумма для подсчёта в мес. или год фина.
Игорь Алексеевич написав:Вот и я влетел под фин. Лежало на карте немного больше 135евро и 25дол. Думал потом заберу, пусть лежат. Ещё летом приходила СМС про фин. Но потом проводил осенью немного пополнений и снятий в их тумбе. Было всё ОК. А сегодня смотрю блок. счетов. Горячка давайте доки за октябрь-декабрь по операциям (куда - зачем - откуда) Скинул им всё что было. Пришёл ответ - дайте ещё доки или закрывайте счета. Подумал и почитал форумы - это дай дополн. ещё доки длится у некоторых месяцами. Скинул им счёт для перекидки остатков в др. банк и закрытия счетов. Обещали пять раб. дней для перекидки остатка. ПУМБ сказали, что не работают с ним.