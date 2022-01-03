|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2024 12:20
The_Rebel написав: Кочевник написав:
В додатку неможна.
А де можна - на сайті онлайн? Чи це лише у відділенні є така можливість?
це через відділення , але там високий поріг входу , раніше від 500 к грн було + супутні витрати на відкриття рахунків і т.д.
-
bems654556
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лют, 2024 08:00
Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
-
amatorodessa
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 03.04.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1123
|401933
|
|
|136
|111642
|
Суб 10 лют, 2024 20:44
volny
|
|205
|269317
|
|