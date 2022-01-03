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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:20

  The_Rebel написав:
  Кочевник написав:В додатку неможна.

А де можна - на сайті онлайн? Чи це лише у відділенні є така можливість?


це через відділення , але там високий поріг входу , раніше від 500 к грн було + супутні витрати на відкриття рахунків і т.д.
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 08:00

Re: Райффайзен Банк

Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 09:40

Re: Райффайзен Банк

amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:05

  Howl написав:amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.

Деталі завжди на сайті банку
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:13

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Amethyst написав:У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (

я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.

а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?

так, коли зникають з розділу "блок"
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:28

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  Ромасик написав:я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.

а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?

так, коли зникають з розділу "блок"

Добре, але можна на день раніше, бо Валя на день пізніше відображує саму проводку :wink:
Amethyst
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