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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2024 12:20
The_Rebel написав: Кочевник написав:
В додатку неможна.
А де можна - на сайті онлайн? Чи це лише у відділенні є така можливість?
це через відділення , але там високий поріг входу , раніше від 500 к грн було + супутні витрати на відкриття рахунків і т.д.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 08:00
Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
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amatorodessa
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Додано: Пон 12 лют, 2024 09:40
amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.
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Howl
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:05
Howl написав:
amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.
Деталі завжди на сайті банку
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:13
Amethyst написав: Ромасик написав: Amethyst написав:
У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (
я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.
а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?
так, коли зникають з розділу "блок"
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Ромасик
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:28
Ромасик написав: Amethyst написав: Ромасик написав:
я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.
а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?
так, коли зникають з розділу "блок"
Добре, але можна на день раніше, бо Валя на день пізніше відображує саму проводку
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Amethyst
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