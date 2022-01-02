це через відділення , але там високий поріг входу , раніше від 500 к грн було + супутні витрати на відкриття рахунків і т.д.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2024 12:20
Додано: Пон 12 лют, 2024 08:00
Re: Райффайзен Банк
Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
Додано: Пон 12 лют, 2024 09:40
Re: Райффайзен Банк
amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.
Додано: Пон 12 лют, 2024 10:05
Додано: Пон 12 лют, 2024 10:13
так, коли зникають з розділу "блок"
Додано: Пон 12 лют, 2024 10:28
Добре, але можна на день раніше, бо Валя на день пізніше відображує саму проводку
Додано: Сер 14 лют, 2024 21:33
Райф. Продолжение.
Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем. Сегодня, как и вчера и поза вчера постоянно идут на эл. почту сообщения, про дополн. доки. Сегодня им звоню, какие дополн. доки - я закрываю счета и ухожу. У нас нет ваших реквизитов куда перекинуть деньги. Отвечаю, что они в чате, как мне сказали на гор. линии. Скиньте нам их на эл. почту. А то чат нам не передал. Мне какое дело, что вам кто то не передал с одного кабинета в др. Это внутри разбирайтесь, а мне перекиньте деньги. Мы будем разбираться, но всё же скиньте нам рекв. на эл. почту. Скинул им на эл. почту. Звоню, получили?. Получили, будем закрывать и перечислим на счёт который вы указали. По времени сколько?. У нас регламент 25 раб. дней. Далее тишина и уже я им все нормативы почитал. Согласились в течении 1-3 дней перекинуть. Посмотрим?.
Поэтому думайте, стоит ли с ним далее Вам работать?. А то потом можете мес. оспаривать их решения.
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