Додано: Сер 14 лют, 2024 21:33

Райф. Продолжение.

Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем. Сегодня, как и вчера и поза вчера постоянно идут на эл. почту сообщения, про дополн. доки. Сегодня им звоню, какие дополн. доки - я закрываю счета и ухожу. У нас нет ваших реквизитов куда перекинуть деньги. Отвечаю, что они в чате, как мне сказали на гор. линии. Скиньте нам их на эл. почту. А то чат нам не передал. Мне какое дело, что вам кто то не передал с одного кабинета в др. Это внутри разбирайтесь, а мне перекиньте деньги. Мы будем разбираться, но всё же скиньте нам рекв. на эл. почту. Скинул им на эл. почту. Звоню, получили?. Получили, будем закрывать и перечислим на счёт который вы указали. По времени сколько?. У нас регламент 25 раб. дней. Далее тишина и уже я им все нормативы почитал. Согласились в течении 1-3 дней перекинуть. Посмотрим?.

Поэтому думайте, стоит ли с ним далее Вам работать?. А то потом можете мес. оспаривать их решения.