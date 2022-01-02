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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2024 12:20
The_Rebel написав: Кочевник написав:
В додатку неможна.
А де можна - на сайті онлайн? Чи це лише у відділенні є така можливість?
це через відділення , але там високий поріг входу , раніше від 500 к грн було + супутні витрати на відкриття рахунків і т.д.
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bems654556
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Додано: Пон 12 лют, 2024 08:00
Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
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amatorodessa
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Додано: Пон 12 лют, 2024 09:40
amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.
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Howl
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:05
Howl написав:
amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.
Деталі завжди на сайті банку
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sens
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:13
Amethyst написав: Ромасик написав: Amethyst написав:
У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (
я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.
а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?
так, коли зникають з розділу "блок"
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Ромасик
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:28
Ромасик написав: Amethyst написав: Ромасик написав:
я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.
а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?
так, коли зникають з розділу "блок"
Добре, але можна на день раніше, бо Валя на день пізніше відображує саму проводку
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:33
Райф. Продолжение.
Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем. Сегодня, как и вчера и поза вчера постоянно идут на эл. почту сообщения, про дополн. доки. Сегодня им звоню, какие дополн. доки - я закрываю счета и ухожу. У нас нет ваших реквизитов куда перекинуть деньги. Отвечаю, что они в чате, как мне сказали на гор. линии. Скиньте нам их на эл. почту. А то чат нам не передал. Мне какое дело, что вам кто то не передал с одного кабинета в др. Это внутри разбирайтесь, а мне перекиньте деньги. Мы будем разбираться, но всё же скиньте нам рекв. на эл. почту. Скинул им на эл. почту. Звоню, получили?. Получили, будем закрывать и перечислим на счёт который вы указали. По времени сколько?. У нас регламент 25 раб. дней. Далее тишина и уже я им все нормативы почитал. Согласились в течении 1-3 дней перекинуть. Посмотрим?.
Поэтому думайте, стоит ли с ним далее Вам работать?. А то потом можете мес. оспаривать их решения.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 15 лют, 2024 07:04
Игорь Алексеевич написав:
Райф. Продолжение.
Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем. Сегодня, как и вчера и поза вчера постоянно идут на эл. почту сообщения, про дополн. доки. Сегодня им звоню, какие дополн. доки - я закрываю счета и ухожу. У нас нет ваших реквизитов куда перекинуть деньги. Отвечаю, что они в чате, как мне сказали на гор. линии. Скиньте нам их на эл. почту. А то чат нам не передал. Мне какое дело, что вам кто то не передал с одного кабинета в др. Это внутри разбирайтесь, а мне перекиньте деньги. Мы будем разбираться, но всё же скиньте нам рекв. на эл. почту. Скинул им на эл. почту. Звоню, получили?. Получили, будем закрывать и перечислим на счёт который вы указали. По времени сколько?. У нас регламент 25 раб. дней. Далее тишина и уже я им все нормативы почитал. Согласились в течении 1-3 дней перекинуть. Посмотрим?.
Поэтому думайте, стоит ли с ним далее Вам работать?. А то потом можете мес. оспаривать их решения.
абонплата за піцу, так банк бореться за соціальний курс в своєму банку
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sens
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