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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:20

  The_Rebel написав:
  Кочевник написав:В додатку неможна.

А де можна - на сайті онлайн? Чи це лише у відділенні є така можливість?


це через відділення , але там високий поріг входу , раніше від 500 к грн було + супутні витрати на відкриття рахунків і т.д.
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 08:00

Re: Райффайзен Банк

Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 09:40

Re: Райффайзен Банк

amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:05

  Howl написав:amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.

Деталі завжди на сайті банку
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:13

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Amethyst написав:У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (

я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.

а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?

так, коли зникають з розділу "блок"
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:28

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  Ромасик написав:я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.

а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?

так, коли зникають з розділу "блок"

Добре, але можна на день раніше, бо Валя на день пізніше відображує саму проводку :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:33

Райф. Продолжение.
Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем. Сегодня, как и вчера и поза вчера постоянно идут на эл. почту сообщения, про дополн. доки. Сегодня им звоню, какие дополн. доки - я закрываю счета и ухожу. У нас нет ваших реквизитов куда перекинуть деньги. Отвечаю, что они в чате, как мне сказали на гор. линии. Скиньте нам их на эл. почту. А то чат нам не передал. Мне какое дело, что вам кто то не передал с одного кабинета в др. Это внутри разбирайтесь, а мне перекиньте деньги. Мы будем разбираться, но всё же скиньте нам рекв. на эл. почту. Скинул им на эл. почту. Звоню, получили?. Получили, будем закрывать и перечислим на счёт который вы указали. По времени сколько?. У нас регламент 25 раб. дней. Далее тишина и уже я им все нормативы почитал. Согласились в течении 1-3 дней перекинуть. Посмотрим?.
Поэтому думайте, стоит ли с ним далее Вам работать?. А то потом можете мес. оспаривать их решения.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 07:04

  Игорь Алексеевич написав:Райф. Продолжение.
Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем. Сегодня, как и вчера и поза вчера постоянно идут на эл. почту сообщения, про дополн. доки. Сегодня им звоню, какие дополн. доки - я закрываю счета и ухожу. У нас нет ваших реквизитов куда перекинуть деньги. Отвечаю, что они в чате, как мне сказали на гор. линии. Скиньте нам их на эл. почту. А то чат нам не передал. Мне какое дело, что вам кто то не передал с одного кабинета в др. Это внутри разбирайтесь, а мне перекиньте деньги. Мы будем разбираться, но всё же скиньте нам рекв. на эл. почту. Скинул им на эл. почту. Звоню, получили?. Получили, будем закрывать и перечислим на счёт который вы указали. По времени сколько?. У нас регламент 25 раб. дней. Далее тишина и уже я им все нормативы почитал. Согласились в течении 1-3 дней перекинуть. Посмотрим?.
Поэтому думайте, стоит ли с ним далее Вам работать?. А то потом можете мес. оспаривать их решения.
абонплата за піцу, так банк бореться за соціальний курс в своєму банку
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:51

Формучани, походу а-жаль відновив кредитування. Помітив у додатку пропозицію на стоденну кредитку і нал. Не ЗКП, не пенссоц. Є не у всіх, а значииь не рекламка. Треба спробувати
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