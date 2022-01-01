RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:20

  The_Rebel написав:
  Кочевник написав:В додатку неможна.

А де можна - на сайті онлайн? Чи це лише у відділенні є така можливість?


це через відділення , але там високий поріг входу , раніше від 500 к грн було + супутні витрати на відкриття рахунків і т.д.
bems654556
 
Повідомлень: 177
З нами з: 25.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 08:00

Re: Райффайзен Банк

Який продукт банку дозволяє приймати грн безготівково з іншого банку та знімати грн в касі банку або банкоматах без комісії ?
amatorodessa
 
Повідомлень: 77
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 09:40

Re: Райффайзен Банк

amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:05

  Howl написав:amatorodessa, Райфкартка (без абонки), Райфкартка плюс (з абонкою). Деталі на сайті.

Деталі завжди на сайті банку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15871
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:13

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:
  Amethyst написав:У меня чото вдрух перестало полгода назад начислять КБ за непосредственное пополнение кредитки СЕПом (

я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.

а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?

так, коли зникають з розділу "блок"
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6063
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1387 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:28

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  Ромасик написав:я поповнюю після списання коштів, то все норм нараховується.

а що таке "списання коштів"?
Це ви дивитесь у Виписці по рахунку? Коли, через +1..2 дні після покупки?

так, коли зникають з розділу "блок"

Добре, але можна на день раніше, бо Валя на день пізніше відображує саму проводку :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5060
З нами з: 05.05.21
Подякував: 388 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:33

Райф. Продолжение.
Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем. Сегодня, как и вчера и поза вчера постоянно идут на эл. почту сообщения, про дополн. доки. Сегодня им звоню, какие дополн. доки - я закрываю счета и ухожу. У нас нет ваших реквизитов куда перекинуть деньги. Отвечаю, что они в чате, как мне сказали на гор. линии. Скиньте нам их на эл. почту. А то чат нам не передал. Мне какое дело, что вам кто то не передал с одного кабинета в др. Это внутри разбирайтесь, а мне перекиньте деньги. Мы будем разбираться, но всё же скиньте нам рекв. на эл. почту. Скинул им на эл. почту. Звоню, получили?. Получили, будем закрывать и перечислим на счёт который вы указали. По времени сколько?. У нас регламент 25 раб. дней. Далее тишина и уже я им все нормативы почитал. Согласились в течении 1-3 дней перекинуть. Посмотрим?.
Поэтому думайте, стоит ли с ним далее Вам работать?. А то потом можете мес. оспаривать их решения.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7787
З нами з: 13.09.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 07:04

  Игорь Алексеевич написав:Райф. Продолжение.
Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем. Сегодня, как и вчера и поза вчера постоянно идут на эл. почту сообщения, про дополн. доки. Сегодня им звоню, какие дополн. доки - я закрываю счета и ухожу. У нас нет ваших реквизитов куда перекинуть деньги. Отвечаю, что они в чате, как мне сказали на гор. линии. Скиньте нам их на эл. почту. А то чат нам не передал. Мне какое дело, что вам кто то не передал с одного кабинета в др. Это внутри разбирайтесь, а мне перекиньте деньги. Мы будем разбираться, но всё же скиньте нам рекв. на эл. почту. Скинул им на эл. почту. Звоню, получили?. Получили, будем закрывать и перечислим на счёт который вы указали. По времени сколько?. У нас регламент 25 раб. дней. Далее тишина и уже я им все нормативы почитал. Согласились в течении 1-3 дней перекинуть. Посмотрим?.
Поэтому думайте, стоит ли с ним далее Вам работать?. А то потом можете мес. оспаривать их решения.
абонплата за піцу, так банк бореться за соціальний курс в своєму банку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15871
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:51

Формучани, походу а-жаль відновив кредитування. Помітив у додатку пропозицію на стоденну кредитку і нал. Не ЗКП, не пенссоц. Є не у всіх, а значииь не рекламка. Треба спробувати
24589
 
Повідомлень: 53
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:03

Re: Райффайзен Банк

  24589 написав:Треба спробувати

Теж з'явилась така пропозиція. Планую попасти у відділення та замість "100 днів" спробувати "2 кешбека" отримати.

2all Кредитні карти банк відразу видає, чи треба чекати кілька днів?
Arbitr
 
Повідомлень: 240
З нами з: 07.11.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 140141142143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 116, 117, 118
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1178 407274
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2024 17:00
2XL
А-Банк 1 ... 166, 167, 168
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
1671 954683
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2024 14:47
Amethyst
Банк Восток 1 ... 13, 14, 15
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
142 127863
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2024 17:16
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.