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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2024 10:06
Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:09
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
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sens
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:15
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
Вы что пьёте по утрам? При чём здесь это?
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Игорь Алексеевич
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