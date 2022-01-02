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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:06

Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:09

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))

На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:15

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))

На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину

Вы что пьёте по утрам? При чём здесь это?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:02

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))

На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину

Вы что пьёте по утрам? При чём здесь это?
констатації факту
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:40

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:констатації факту
Была при совке песня Уч Кудук - три колодца))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:констатації факту
Была при совке песня Уч Кудук - три колодца))

Була,у моєму випадку розблокування через годину,у мене відсутність змінювати фінансовий номер згідно довіреності тому й блокування, проте одного разу для банку достатньо - наступна верифікація вже через 5 років і без довірителя
sens
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