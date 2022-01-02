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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2024 10:06
Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:09
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
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sens
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Додано: Пон 19 лют, 2024 10:15
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
Вы что пьёте по утрам? При чём здесь это?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:02
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
Вы что пьёте по утрам? При чём здесь это?
констатації факту
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sens
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:40
sens написав:
констатації факту
Была при совке песня Уч Кудук - три колодца))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
констатації факту
Была при совке песня Уч Кудук - три колодца))
Була,у моєму випадку розблокування через годину,у мене відсутність змінювати фінансовий номер згідно довіреності тому й блокування, проте одного разу для банку достатньо - наступна верифікація вже через 5 років і без довірителя
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sens
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