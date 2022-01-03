RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:06

Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7827
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:09

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))

На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15935
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43

Була,у моєму випадку розблокування через годину,у мене відсутність змінювати фінансовий номер згідно довіреності тому й блокування, проте одного разу для банку достатньо - наступна верифікація вже через 5 років і без довірителя
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15935
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:32

Re: Райффайзен Банк

  Игорь Алексеевич написав:Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем.
Підскажіть, де взяти заяву на закриття рахунку і на яку адресу її відправляти для пришвидчення процесу? Неадекватний фінмоніторинг цього недабанку вже дістав своїми додатковими документами. Прийняв рішення припинити спілкування с "глухими та сліпими" спіробітниками цієї установи.
edgar_po
 
Повідомлень: 372
З нами з: 09.04.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:50

Re: Райффайзен Банк

Игорь Алексеевич написав:Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
Що Райф вказав в призначені переказу?
Zochan
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 141142143144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, lincoln2 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 39, 40, 41
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
404 186351
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2024 11:05
lloydbanksua
Юнекс Банк 1 ... 117, 118, 119
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1184 409061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 17:24
Visky
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 15, 16, 17
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
169 106648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 13:37
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4978)
21.02.2024 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.