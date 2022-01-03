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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:06

Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:09

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))

На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43

Була,у моєму випадку розблокування через годину,у мене відсутність змінювати фінансовий номер згідно довіреності тому й блокування, проте одного разу для банку достатньо - наступна верифікація вже через 5 років і без довірителя
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:32

Re: Райффайзен Банк

  Игорь Алексеевич написав:Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем.
Підскажіть, де взяти заяву на закриття рахунку і на яку адресу її відправляти для пришвидчення процесу? Неадекватний фінмоніторинг цього недабанку вже дістав своїми додатковими документами. Прийняв рішення припинити спілкування с "глухими та сліпими" спіробітниками цієї установи.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:50

Re: Райффайзен Банк

Игорь Алексеевич написав:Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
Що Райф вказав в призначені переказу?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:40

  edgar_po написав: припинити спілкування с "глухими та сліпими" спіробітниками цієї установи

роботи
захоплюють банк.
Це початок...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:42

Re: Райффайзен Банк

  flysoulfly написав:роботи
захоплюють банк.
Це початку..

теж думав, що роботи. Пишуть що ніби люди.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:52

  edgar_po написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ранее писал, что попал под фин и решил закрыть счета 09.02.24г. Гор. линия сказала написать в их чат и указать банк и счета куда перекинуть деньги. Всё так и сделал. 5 дней и деньги вам перекинем.
Підскажіть, де взяти заяву на закриття рахунку і на яку адресу її відправляти для пришвидчення процесу? Неадекватний фінмоніторинг цього недабанку вже дістав своїми додатковими документами. Прийняв рішення припинити спілкування с "глухими та сліпими" спіробітниками цієї установи.
Через чат в приложении Аваля, они там всё решают и туда же я им высылал реквизиты банка. Так же можно на их эл. почту, на адрес, когда вам прислали письмо - счастье. Писать на закрытие надо все счета, даже если там 000грн, всё равно указывать обязательно. А лучше всего реагируют представители банка на сайте минфина. Там после жалобы моментом через 15 мин перезвонили и потом постоянно с ними контактировал про документы к закрытию счетов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:15

Re: Райффайзен Банк

Відвідайте «Дні турботи про майбутнє» в Райфі та оформлюйте накопичувальні програми страхування з гарантованими подарунками

https://news.finance.ua/ua/vidvidayte-d ... y-podarunk

Акція триває у відділеннях Райффайзен Банку з 26 лютого по 22 березня 2024 р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:41

Re: Райффайзен Банк

  Assistant_Portal написав:Акція триває у відділеннях Райффайзен Банку

написав сьогодні заяву на закриття всіх рахунків у Райфі через неадекватні дії співробітниці банку (inna.kozlenko@raiffeisen.ua) з вимогою надати довідку Міністерства оборони України, що не затверджена жодним нормативним актом України, а тим паче Міноборони (робити їм більше нічого задовольняти бажання банківських працівників). Сподіваюсь люди добряче подумають перед тим як працювати з цим "банком". Заманювати плюшками вони добре вміють.
edgar_po
 
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