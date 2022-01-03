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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2024 10:06
Сегодня закончилась эпопея с фином. Закрыл все счета и сегодня евро и дол. зашли в др. банк.))
Додано: Пон 19 лют, 2024 10:09
На довірену особу прийшла два місяці тому смс про анкетування. В лютому була смс про блок рахунку. При верифікації затребували довірителя долучити до розмови. При особистій явці довірителя і довіренної особи рахунок разблоковано за 1 годину
Додано: Пон 19 лют, 2024 11:43
Була,у моєму випадку розблокування через годину,у мене відсутність змінювати фінансовий номер згідно довіреності тому й блокування, проте одного разу для банку достатньо - наступна верифікація вже через 5 років і без довірителя
Додано: Сер 21 лют, 2024 12:32
Re: Райффайзен Банк
Підскажіть, де взяти заяву на закриття рахунку і на яку адресу її відправляти для пришвидчення процесу? Неадекватний фінмоніторинг цього недабанку вже дістав своїми додатковими документами. Прийняв рішення припинити спілкування с "глухими та сліпими" спіробітниками цієї установи.
Додано: Сер 21 лют, 2024 12:50
Re: Райффайзен Банк
Що Райф вказав в призначені переказу?
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:40
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:42
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 21 лют, 2024 20:52
Через чат в приложении Аваля, они там всё решают и туда же я им высылал реквизиты банка. Так же можно на их эл. почту, на адрес, когда вам прислали письмо - счастье. Писать на закрытие надо все счета, даже если там 000грн, всё равно указывать обязательно. А лучше всего реагируют представители банка на сайте минфина. Там после жалобы моментом через 15 мин перезвонили и потом постоянно с ними контактировал про документы к закрытию счетов.
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:15
Re: Райффайзен Банк
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https://news.finance.ua/ua/vidvidayte-d ... y-podarunk
Акція триває у відділеннях Райффайзен Банку з 26 лютого по 22 березня 2024 р.
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:41
Re: Райффайзен Банк
написав сьогодні заяву на закриття всіх рахунків у Райфі через неадекватні дії співробітниці банку (inna.kozlenko@raiffeisen.ua) з вимогою надати довідку Міністерства оборони України, що не затверджена жодним нормативним актом України, а тим паче Міноборони (робити їм більше нічого задовольняти бажання банківських працівників). Сподіваюсь люди добряче подумають перед тим як працювати з цим "банком". Заманювати плюшками вони добре вміють.
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