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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:58

Re: Райффайзен Банк

  edgar_po написав:з вимогою надати довідку Міністерства оборони України
довідку про щоо?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:59

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:довідку про щоо?!
про виплату ОГД
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:03

  edgar_po написав:
  Amethyst написав:довідку про щоо?!
про виплату ОГД
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
Amethyst
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Повідомлень: 5079
З нами з: 05.05.21
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