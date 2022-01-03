довідку про щоо?!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:58
Re: Райффайзен Банк
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:59
Re: Райффайзен Банк
Додано: Чет 22 лют, 2024 18:03
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
Зараз переглядають цей форум: TASCOMBANK, volny і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|