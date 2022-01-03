|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:58
edgar_po написав:
з вимогою надати довідку Міністерства оборони України
довідку про щоо?!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5079
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 953 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:59
Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лют, 2024 18:03
edgar_po написав: Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5079
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 953 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 22 лют, 2024 18:55
Amethyst написав: edgar_po написав: Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
Сім'ям загиблих осіб, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів. Спочатку виплачується 1/5 від призначеної суми – 3 000 000 гривень, а далі 4/5 щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців по 300 000 гривень щомісячно.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15944
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob
, novichok
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|404
|186571
|
|
|1184
|409236
|
Пон 19 лют, 2024 17:24
Visky
|
|169
|106802
|
|