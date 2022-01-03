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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:58
edgar_po написав:
з вимогою надати довідку Міністерства оборони України
довідку про щоо?!
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Додано: Чет 22 лют, 2024 17:59
Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
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edgar_po
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:03
edgar_po написав: Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:55
Amethyst написав: edgar_po написав: Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
Сім'ям загиблих осіб, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів. Спочатку виплачується 1/5 від призначеної суми – 3 000 000 гривень, а далі 4/5 щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців по 300 000 гривень щомісячно.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:50
Amethyst написав: Plt написав:
Они требуют за 3 месяца показать откуда у меня кеш который я пополнил на карту. Все бы ничего но я закинул за 3 месяца 320000 грн и они требуют что б я показал зарплату и она была такая же 320000 и ещё показал документ что я снял 320000 грн налом. И именно все это за период 3 месяца.
И их не интересует что я зарплату получал накопил.
Достаточно ОК-5 на 5 последних лет, де видно, шо есть работа за последние 5 лет и оте 320К это не меньше половины (лучше 1/3) всех ваших доходов за последние 3 года.
Можно добавить ОК-5 ВСЕХ членов семьи: жены, детей, родителей, тещи... И в пояснительном письме указать, що проживаете вмести и ведете совместное домохозяйство.
По депозитам/ОВДП могут спасти только сами %% о них, но не тело!
Почитайте Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
за последние полгода.
шеф...цими дебілам хоч довідку від всіх можливих інстанцій принеси - вони все одно щось ще хочуть...у мене питали а що це за виплати такі від ICU...ну не ідіоти , ну спитайте вже у своїх клерків хто продає ОВДП...проста і чітка відповідь що це купонний дохід від ОВДП їх не влаштувала ,хоча в призначенні платежу все ж чітко прописано для самих тупих моніторщиків ))
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