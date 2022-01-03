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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:58
edgar_po написав:
з вимогою надати довідку Міністерства оборони України
довідку про щоо?!
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Amethyst
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Додано: Чет 22 лют, 2024 17:59
Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
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edgar_po
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:03
edgar_po написав: Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
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Додано: Чет 22 лют, 2024 18:55
Amethyst написав: edgar_po написав: Amethyst написав:
довідку про щоо?!
про виплату ОГД
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
Сім'ям загиблих осіб, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів. Спочатку виплачується 1/5 від призначеної суми – 3 000 000 гривень, а далі 4/5 щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців по 300 000 гривень щомісячно.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:50
Amethyst написав: Plt написав:
Они требуют за 3 месяца показать откуда у меня кеш который я пополнил на карту. Все бы ничего но я закинул за 3 месяца 320000 грн и они требуют что б я показал зарплату и она была такая же 320000 и ещё показал документ что я снял 320000 грн налом. И именно все это за период 3 месяца.
И их не интересует что я зарплату получал накопил.
Достаточно ОК-5 на 5 последних лет, де видно, шо есть работа за последние 5 лет и оте 320К это не меньше половины (лучше 1/3) всех ваших доходов за последние 3 года.
Можно добавить ОК-5 ВСЕХ членов семьи: жены, детей, родителей, тещи... И в пояснительном письме указать, що проживаете вмести и ведете совместное домохозяйство.
По депозитам/ОВДП могут спасти только сами %% о них, но не тело!
Почитайте Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
за последние полгода.
шеф...цими дебілам хоч довідку від всіх можливих інстанцій принеси - вони все одно щось ще хочуть...у мене питали а що це за виплати такі від ICU...ну не ідіоти , ну спитайте вже у своїх клерків хто продає ОВДП...проста і чітка відповідь що це купонний дохід від ОВДП їх не влаштувала ,хоча в призначенні платежу все ж чітко прописано для самих тупих моніторщиків ))
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Додано: Чет 22 лют, 2024 23:21
-VICTOR- написав:
шеф...цими дебілам хоч довідку від всіх можливих інстанцій принеси
После того как мне они прислали дополнительно показать...., даже счета моих поставщиков товара, то понял дело затянется на годы. Поэтому моментом письмо на закрытие. А то здесь начинают давать советы как быть. До всех очередь дойдёт. 400 тыс. и вы в блоке. А кто каруселит, то значит полюбляют через тумбу аваля перекидывать монеты на др. банки. Поэтому максимум мес. и толпа вся попадётся на крючок.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:26
Игорь Алексеевич написав: -VICTOR- написав:
шеф...цими дебілам хоч довідку від всіх можливих інстанцій принеси
После того как мне они прислали дополнительно показать...., даже счета моих поставщиков товара, то понял дело затянется на годы. Поэтому моментом письмо на закрытие. А то здесь начинают давать советы как быть. До всех очередь дойдёт. 400 тыс. и вы в блоке. А кто каруселит, то значит полюбляют через тумбу аваля перекидывать монеты на др. банки. Поэтому максимум мес. и толпа вся попадётся на крючок.
Доброго ранку! Ви помиляєтесь про тумбу і касу,проте ваша думка і закриття вАми рахунків підказує що банк вчасно реагує на ризики і дії клієнта.
В 2008 році в БТАбанк мав можливість знімати готівку як фізособа. Не було лімітів від банку чи НБУ, просто був невеликий депозит який частково поповнював дуже малими сумами і постійно знімав. Сьогодні мої дії були б також пораховані як ризикові. Проте зараз ми живемо як на пороховій діжці - в будь-який час можуть заборонити користування власними коштами під будь-яким приводом. Хоче банк надати кредитку з лімітом - будь-ласка, немає у вас власних заощаджень на рахунках нічого бути арештовувати виконавцями
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:31
Amethyst написав:
так ОГД виплачуюють на рах у держбанку. Достатньо виписки по рахунку з призначенням платежу
причому ОГД можуть виплатити частинами на різних родичів і ви самостійно можете вказати, що оті двоє належать до вашої сім'ї і ви разом використовуєте декілька частин. Тобто надаєте 2..3 Виписки по своїм банкам
так виписку я їм і надав з іншого банку. Ні їй потрібна довідка від Міноборони. Написав почитайте постанову КМУ, відписалися ні - нам потрібні саме ті документи, що ми вказали. Після цього написав заву на закриття рахунку.
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edgar_po
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:40
edgar_po написав:
так виписку я їм і надав з іншого банку. Ні їй потрібна довідка від Міноборони. Написав почитайте постанову КМУ, відписалися ні - нам потрібні саме ті документи, що ми вказали. Після цього написав заву на закриття рахунку.
Народ даёт советы, т.к. не сталкивался с тупостью Аваля. Аваль будет МИНИМУМ
три месяца мутожить с доками, а потом вынесет решение. У всех клиентов фин. ещё впереди. Аваль спецом сделал новое приложение с перекидыванием через тумбу 100 и более тыс.грн. без комис. Смотрю на выходные карусельщики стоят к тумбе и пихают пачками грн., что бы быстро перекинуть на др. банк и поменять по хорошему курсу. Им в отделении сказали 400 тыс в мес. А на самом деле по нарастающей и согласно анкете. Поэтому ветка Аваля и ветка фина в ближ. время будет переполнена. Вот там будут меняться советами и умняками, как надо с Авалем бороться.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:44
Игорь Алексеевич написав: edgar_po написав:
так виписку я їм і надав з іншого банку. Ні їй потрібна довідка від Міноборони. Написав почитайте постанову КМУ, відписалися ні - нам потрібні саме ті документи, що ми вказали. Після цього написав заву на закриття рахунку.
Народ даёт советы, т.к. не сталкивался с тупостью Аваля. Аваль будет МИНИМУМ
три месяца мутожить с доками, а потом вынесет решение. У всех клиентов фин. ещё впереди. Аваль спецом сделал новое приложение с перекидыванием через тумбу 100 и более тыс.грн. без комис. Смотрю на выходные карусельщики стоят к тумбе и пихают пачками грн., что бы быстро перекинуть на др. банк и поменять по хорошему курсу. Им в отделении сказали 400 тыс в мес. А на самом деле по нарастающей и согласно анкете. Поэтому ветка Аваля и ветка фина в ближ. время будет переполнена. Вот там будут меняться советами и умняками, как надо с Авалем бороться.))
немає таких строків. Все що перебільшено вами - гіпербола
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