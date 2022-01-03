Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:12
sens написав:
поспішаю,залишаючись Клієнтом банку з іноземним капіталом.
то ваше право. Іноземний капітал, то ще не значить що він надійний.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/22/710265/ https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/696161/
edgar_po
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:18
Якщо фінмон блокує і до безкінечності вимагає доки, поки клієнт не подає заяву про закриття і реквізити іншого банку.
Цікаво, в такому випадку, яку інформацію передає підчас переказу (призначення платежу) в інший банк?
Zochan
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