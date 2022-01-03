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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:12

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:поспішаю,залишаючись Клієнтом банку з іноземним капіталом.
то ваше право. Іноземний капітал, то ще не значить що він надійний.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/22/710265/
https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/696161/
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:18

Re: Райффайзен Банк

Якщо фінмон блокує і до безкінечності вимагає доки, поки клієнт не подає заяву про закриття і реквізити іншого банку.
Цікаво, в такому випадку, яку інформацію передає підчас переказу (призначення платежу) в інший банк?
Zochan
 
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