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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:12

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:поспішаю,залишаючись Клієнтом банку з іноземним капіталом.
то ваше право. Іноземний капітал, то ще не значить що він надійний.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/22/710265/
https://www.epravda.com.ua/publications ... 20/696161/
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:18

Re: Райффайзен Банк

Якщо фінмон блокує і до безкінечності вимагає доки, поки клієнт не подає заяву про закриття і реквізити іншого банку.
Цікаво, в такому випадку, яку інформацію передає підчас переказу (призначення платежу) в інший банк?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:58

  Игорь Алексеевич написав:Народ даёт советы
приккольно было, и что Райф всех клиентов еще и в декабре,январе активно приглашал-заманивал смсками и пушиками на официальную акцию онлайн-продажи (реально)наидешевейшего доллара - а после некоторым(многим?) поучаствовавшим в акции прислал письма счастья, откуда у них такие деньжищщщщи на тот доллар :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:19

Re: Райффайзен Банк

flysoulfly написав: поучаствовавшим в акции прислал письма счастья, откуда у них такие деньжищщщщи на тот доллар :twisted:

Можливо для цього "карусель" і задумувалась.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:28

Re: Райффайзен Банк

Оновлені умови будуть такими:

Безкоштовне щомісячне обслуговування картки, без будь-яких умов;
Безкоштовне зняття готівки в усіх банкоматах України без лімітів по сумі;
Безкоштовні перекази з картки на картку в застосунку MyRaif (в застосунку Raiffeisen Online комісія на картки інших банків буде 0,5% +5% від суми переказу);
Безкоштовне поповнення картки;
До 5,75% річних у гривні на заощадження з новим депозитом «Зростаючий»;
Безкоштовні Push-сповіщення про всі транзакції. Якщо бажаєте підключити послугу СМС-інформування, вона працюватиме на сповіщення про операції від 100 грн і коштуватиме 39 грн/міс.;
Разом з «Райфкарткою» можна відкрити картку АТБ від Райфу або картку Fishka, щоб отримувати знижки у партнерів.
І це ще не все - кешбек до 5% на визначені категорії, за розрахунки будь-якою карткою, в тому числі картками АТБ та Fishka.

А також привабливі курси на купівлю валюти в Raiffeisen Online. Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
Оновлення будуть діяти з 25 березня 2024 року. Ознайомитися з ними детально можна за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25032024.pdf

_______________________


Якщо коротко , то райф+ відкривати більше не будуть , а у звичайного пакета райф будуть фічи райф+ (тобто, кешбек) + вільний депо буде від 5 (!) % . Ну і з такими ж фічами пакет райф залишається бути безкоштовним
Востаннє редагувалось bems654556 в П'ят 23 лют, 2024 14:31, всього редагувалось 2 разів.
bems654556
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:30

  Zochan написав:
flysoulfly написав: поучаствовавшим в акции прислал письма счастья, откуда у них такие деньжищщщщи на тот доллар :twisted:

Можливо для цього "карусель" і задумувалась.
не как главная цель,
но в том числе тоже - очень похоже.
А теперь еще и законодательно разрешат и раскрытие ВСЕЙ банковской клиентской инфы без старых ограничивающих ищеечную способность условностей (типа суд, прокуратура) - где шо куда кому и сколько двигалось, и в итоге где оно сейчас прячется от длинных гетманцевских руччьонок :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:37

  bems654556 написав:

А також привабливі курси на купівлю валюти в Raiffeisen Online. Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
:mrgreen: "шо, опять?"© :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:38

  flysoulfly написав:
  Zochan написав:
flysoulfly написав: поучаствовавшим в акции прислал письма счастья, откуда у них такие деньжищщщщи на тот доллар :twisted:

Можливо для цього "карусель" і задумувалась.
не как главная цель,
но в том числе тоже - очень похоже.
А теперь еще и законодательно разрешат и раскрытие ВСЕЙ банковской клиентской инфы без старых ограничивающих ищеечную способность условностей (типа суд, прокуратура) - где шо куда кому и сколько двигалось, и в итоге где оно сейчас прячется от длинных гетманцевских руччьонок :twisted:

Закон є, було голосування , вже прийнято :?:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:39

Re: Райффайзен Банк

  bems654556 написав:А також привабливі курси на купівлю валюти в Raiffeisen Online. Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
Оновлення будуть діяти з 25 березня 2024 року.

о-о, нові заманухи, мабуть пішло полювання на крупнячок.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:51

Re: Райффайзен Банк

  bems654556 написав:Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
куди банк надсилає ці повідомлення?
otshelnick1
 
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