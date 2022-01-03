то ваше право. Іноземний капітал, то ще не значить що він надійний.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:12
Re: Райффайзен Банк
то ваше право. Іноземний капітал, то ще не значить що він надійний.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:18
Re: Райффайзен Банк
Якщо фінмон блокує і до безкінечності вимагає доки, поки клієнт не подає заяву про закриття і реквізити іншого банку.
Цікаво, в такому випадку, яку інформацію передає підчас переказу (призначення платежу) в інший банк?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:58
приккольно было, и что Райф всех клиентов еще и в декабре,январе активно приглашал-заманивал смсками и пушиками на официальную акцию онлайн-продажи (реально)наидешевейшего доллара - а после некоторым(многим?) поучаствовавшим в акции прислал письма счастья, откуда у них такие деньжищщщщи на тот доллар
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:19
Re: Райффайзен Банк
Можливо для цього "карусель" і задумувалась.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:28
Re: Райффайзен Банк
Оновлені умови будуть такими:
Безкоштовне щомісячне обслуговування картки, без будь-яких умов;
Безкоштовне зняття готівки в усіх банкоматах України без лімітів по сумі;
Безкоштовні перекази з картки на картку в застосунку MyRaif (в застосунку Raiffeisen Online комісія на картки інших банків буде 0,5% +5% від суми переказу);
Безкоштовне поповнення картки;
До 5,75% річних у гривні на заощадження з новим депозитом «Зростаючий»;
Безкоштовні Push-сповіщення про всі транзакції. Якщо бажаєте підключити послугу СМС-інформування, вона працюватиме на сповіщення про операції від 100 грн і коштуватиме 39 грн/міс.;
Разом з «Райфкарткою» можна відкрити картку АТБ від Райфу або картку Fishka, щоб отримувати знижки у партнерів.
І це ще не все - кешбек до 5% на визначені категорії, за розрахунки будь-якою карткою, в тому числі картками АТБ та Fishka.
А також привабливі курси на купівлю валюти в Raiffeisen Online. Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
Оновлення будуть діяти з 25 березня 2024 року. Ознайомитися з ними детально можна за посиланням:
_______________________
Якщо коротко , то райф+ відкривати більше не будуть , а у звичайного пакета райф будуть фічи райф+ (тобто, кешбек) + вільний депо буде від 5 (!) % . Ну і з такими ж фічами пакет райф залишається бути безкоштовним
Востаннє редагувалось bems654556 в П'ят 23 лют, 2024 14:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:30
не как главная цель,
но в том числе тоже - очень похоже.
А теперь еще и законодательно разрешат и раскрытие ВСЕЙ банковской клиентской инфы без старых ограничивающих ищеечную способность условностей (типа суд, прокуратура) - где шо куда кому и сколько двигалось, и в итоге где оно сейчас прячется от длинных гетманцевских руччьонок
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:37
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:38
Закон є, було голосування , вже прийнято
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:39
Re: Райффайзен Банк
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:51
Re: Райффайзен Банк
|